多州對數據中心轉冷「全美最紅」懷俄明州卻擁抱AI榮景

身為「全美最紅州」的懷俄明州在其他州紛紛對數據中心轉趨冷淡之際，正在準備擁抱人工智慧(AI)榮景。（美聯社）

福斯新聞網10日報導，身為「全美最紅州」的懷俄明州 在其他州紛紛對數據中心轉趨冷淡之際，正在準備擁抱人工智慧(AI)榮景。支持者表示，估計數十億元的數據中心房產稅稅收 ，可望為州民帶來大幅減稅的好處，減輕屋主負擔。

數據中心迅速發展在全國不少社區引發龐大用電、用水需求的質疑，稅務優惠待遇同樣面臨檢討。就在某些州與地方政府決定對數據中心開發計畫祭出限制或暫緩之際，懷俄明州則爭取讓自己成為替代選項。懷俄明州具備科技企業發展AI基礎設施時考慮的多項條件，包括寬廣土地空間、豐富能源以及對企業友善的投資環境。

智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)各州計畫副總監瓦查克(Jared Walczak)對福斯數位新聞(Fox News Digital)說，數據中心需要土地、便宜能源，希望遠離天然災害，還需要計畫獲得主管機關批准。

他說，素有「牛仔之州」(Cowboy State)封號的懷俄明州在跨州公路的交通要道沿路已經有高容量光纖網路，這對開發商來說是基礎建設的重大環節。

瓦查克表示，如果越來越多州對數據中心開徵歧視型稅負(discriminatory taxes)，在有類似措施的懷俄明州就變得更有吸引力。

不過，懷俄明州某些社區也有反對數據中心的聲浪。夏延(Cheyenne)市政府官員經過長達一年的有關水電等疑慮公開辯論之後，今年5月否決了數據中心延後一年興建的提案。某些州議員則考慮將數據中心重新歸類為工業資產，以便讓數據中心適用於稅率更高的房產稅。

瓦查克說，數據中心進駐有機會讓居民減輕房產稅壓力，數據中心為維吉尼亞州勞登郡(Loudoun County)地方總稅收貢獻約45%稅負，如果沒有數據中心，當地一般屋主每年將多繳5800元房產稅(property taxes)。

瓦查克表示，如果營運商自行吸收需要額外發電、輸電的成本，就能避免數據中心把這些成本花費轉嫁給當地居民。