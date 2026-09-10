我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾叱吒政壇後潛逃 高市前議長朱安雄在中國病故

仿效401(k)計畫 越來越多雇主提供健康儲蓄帳戶

多州對數據中心轉冷「全美最紅」懷俄明州卻擁抱AI榮景

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
身為「全美最紅州」的懷俄明州在其他州紛紛對數據中心轉趨冷淡之際，正在準備擁抱人工...
身為「全美最紅州」的懷俄明州在其他州紛紛對數據中心轉趨冷淡之際，正在準備擁抱人工智慧(AI)榮景。（美聯社）

福斯新聞網10日報導，身為「全美最紅州」的懷俄明州在其他州紛紛對數據中心轉趨冷淡之際，正在準備擁抱人工智慧(AI)榮景。支持者表示，估計數十億元的數據中心房產稅稅收，可望為州民帶來大幅減稅的好處，減輕屋主負擔。

數據中心迅速發展在全國不少社區引發龐大用電、用水需求的質疑，稅務優惠待遇同樣面臨檢討。就在某些州與地方政府決定對數據中心開發計畫祭出限制或暫緩之際，懷俄明州則爭取讓自己成為替代選項。懷俄明州具備科技企業發展AI基礎設施時考慮的多項條件，包括寬廣土地空間、豐富能源以及對企業友善的投資環境。

智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)各州計畫副總監瓦查克(Jared Walczak)對福斯數位新聞(Fox News Digital)說，數據中心需要土地、便宜能源，希望遠離天然災害，還需要計畫獲得主管機關批准。

他說，素有「牛仔之州」(Cowboy State)封號的懷俄明州在跨州公路的交通要道沿路已經有高容量光纖網路，這對開發商來說是基礎建設的重大環節。

瓦查克表示，如果越來越多州對數據中心開徵歧視型稅負(discriminatory taxes)，在有類似措施的懷俄明州就變得更有吸引力。

不過，懷俄明州某些社區也有反對數據中心的聲浪。夏延(Cheyenne)市政府官員經過長達一年的有關水電等疑慮公開辯論之後，今年5月否決了數據中心延後一年興建的提案。某些州議員則考慮將數據中心重新歸類為工業資產，以便讓數據中心適用於稅率更高的房產稅。

瓦查克說，數據中心進駐有機會讓居民減輕房產稅壓力，數據中心為維吉尼亞州勞登郡(Loudoun County)地方總稅收貢獻約45%稅負，如果沒有數據中心，當地一般屋主每年將多繳5800元房產稅(property taxes)。

瓦查克表示，如果營運商自行吸收需要額外發電、輸電的成本，就能避免數據中心把這些成本花費轉嫁給當地居民。

精華 FAQ

  • 因為該州具備廣大土地、豐富能源、高容量光纖與企業友善環境，且其他州開始限制或暫緩數據中心，使懷俄明州成為更具吸引力的替代地點。

  • 支持者主張，數據中心可帶來數十億元房產稅收入，進而降低一般屋主的稅負，甚至有機會減輕地方政府對居民的房產稅壓力。

  • 部分社區擔心數據中心消耗水電資源，夏延市曾否決延後興建提案；另有州議員考慮提高稅負，避免成本轉嫁給居民。

懷俄明州 稅收

上一則

全球最貴房產 紐約這座娃娃屋身價逾850萬元

下一則

婚綠面談才知早已遭遞解 BIA最新判例非公民務必留意

延伸閱讀

民意反彈…十多州曾供數據中心數十億稅務優惠 紛紛喊停

民意反彈…十多州曾供數據中心數十億稅務優惠 紛紛喊停
AI數據中心引居民反彈 新州終止獎勵計畫

AI數據中心引居民反彈 新州終止獎勵計畫
紅州票倉也反AI數據中心 德州聯邦參議員候選人提「反數據中心」

紅州票倉也反AI數據中心 德州聯邦參議員候選人提「反數據中心」
川普推AI數據中心 69%民眾：別建在我家附近

川普推AI數據中心 69%民眾：別建在我家附近

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20

超人氣

更多 >
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元
沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由