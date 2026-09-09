首位在黨內初選失利的現任州長 羅德島民主黨州長滑鐵盧
羅德島州民主黨州長麥基(Dan McKee)9日在民主黨初選中，敗給曾任健康保險公司CVS主管的福克斯(Helena Foulkes)；麥基成為美國自2018年以來，首位在黨內初選中落敗的現任州長，也是羅德島過去30多年來，首位在初選中敗陣的現任州長。
美聯社報導，麥基與福克斯曾在2022年較多人參選的初選中交手，福克斯當時僅以些微差距落敗；時隔數年，兩人再度對決，而麥基不得民心。
2021年，當時的羅德島州長雷蒙多(Gina Raimondo)獲任命為商務部長後，麥基接任州長一職。
2023年，麥基下令關閉連接普羅維登斯市與東部郊區、乃至麻州南岸的華盛頓大橋(Washington Bridge)，理由是運輸部門發現橋樑老舊部分出現「重大結構損壞」；然而，拆除重建工程延宕，目前維持縮減車道通行，導致用路人的通勤時間拉長。
麥基堅稱大幅減少車流是出自安全考量，並承諾工程將於2028年完工，但仍無法平息民怨。
福克斯利用民眾對橋樑工程延宕與花費過高的不滿，主張麥基政府未能服務多數羅德島州民。她說：「普羅大眾覺得州政府只為少數有權有勢的人服務，他們不認為政府有在為他們做事。」
麥基批評福克斯是脫離基層的菁英，並指她在CVS任職期間，選擇忽視鴉片類藥物危機。他說：「此次初選的選擇是：想花錢買下州政府職位，卻在政策上毫無公信力的人，或是像我這樣，擁有為勞工階層服務豐富經驗的人。」
在共和黨州長初選方面，該州貿易協會主管古肯(Aaron Guckian)與首次參選的演員佩利諾(Elaine Pelino)角逐提名，古肯獲得州黨部背書。
麥基主要因華盛頓大橋關閉後的重建延宕、通勤不便與工程費用爭議而失分，民怨持續累積，使福克斯成功把選戰焦點放在州政府表現不佳上。 福克斯利用民眾對橋樑工程拖延、成本過高的不滿，主張麥基政府只服務少數權勢者，沒有真正替多數羅德島州民解決問題，成功凝聚反對票。 麥基成為美國自2018年以來首位在黨內初選落敗的現任州長，也是羅德島30多年來首位在初選中失利的現任州長，顯示地方民怨足以動搖執政者。
精華 FAQ
麥基主要因華盛頓大橋關閉後的重建延宕、通勤不便與工程費用爭議而失分，民怨持續累積，使福克斯成功把選戰焦點放在州政府表現不佳上。
福克斯利用民眾對橋樑工程拖延、成本過高的不滿，主張麥基政府只服務少數權勢者，沒有真正替多數羅德島州民解決問題，成功凝聚反對票。
麥基成為美國自2018年以來首位在黨內初選落敗的現任州長，也是羅德島30多年來首位在初選中失利的現任州長，顯示地方民怨足以動搖執政者。
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