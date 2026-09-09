首位在黨內初選失利的現任州長 羅德島民主黨州長滑鐵盧

麥基成為美國自2018年以來，首位在黨內初選中落敗的現任州長，也是羅德島過去30多年來，首位在初選中敗陣的現任州長。 (美聯社)

羅德島州民主黨 州長麥基(Dan McKee)9日在民主黨初選中，敗給曾任健康保險公司CVS主管的福克斯(Helena Foulkes)；麥基成為美國自2018年以來，首位在黨內初選中落敗的現任州長，也是羅德島過去30多年來，首位在初選中敗陣的現任州長。

美聯社報導，麥基與福克斯曾在2022年較多人參選的初選中交手，福克斯當時僅以些微差距落敗；時隔數年，兩人再度對決，而麥基不得民心。

2021年，當時的羅德島州長雷蒙多(Gina Raimondo)獲任命為商務部長後，麥基接任州長一職。

2023年，麥基下令關閉連接普羅維登斯市與東部郊區、乃至麻州 南岸的華盛頓大橋(Washington Bridge)，理由是運輸部門發現橋樑老舊部分出現「重大結構損壞」；然而，拆除重建工程延宕，目前維持縮減車道通行，導致用路人的通勤時間拉長。

麥基堅稱大幅減少車流是出自安全考量，並承諾工程將於2028年完工，但仍無法平息民怨。

福克斯利用民眾對橋樑工程延宕與花費過高的不滿，主張麥基政府未能服務多數羅德島州民。她說：「普羅大眾覺得州政府只為少數有權有勢的人服務，他們不認為政府有在為他們做事。」

麥基批評福克斯是脫離基層的菁英，並指她在CVS任職期間，選擇忽視鴉片類藥物危機。他說：「此次初選的選擇是：想花錢買下州政府職位，卻在政策上毫無公信力的人，或是像我這樣，擁有為勞工階層服務豐富經驗的人。」

在共和黨州長初選方面，該州貿易協會主管古肯(Aaron Guckian)與首次參選的演員佩利諾(Elaine Pelino)角逐提名，古肯獲得州黨部背書。