我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果首款折疊機iPhone Duo登場 售價$1999起

iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元

馬斯克前妻打破沉默首發聲 揭婚姻內幕：曾遭精神操控

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界首富馬斯克（Elon Musk）。（路透）
世界首富馬斯克（Elon Musk）。（路透）

據眾生相報導，馬斯克（Elon Musk）的首任妻子、加拿大作家賈斯汀．馬斯克（Justine Musk）在一部最新紀錄片中，談起自己與這位科技巨頭的婚姻生活，並透露，她正是在這段關係中認識了「煤氣燈效應（gaslighting）」這個詞。

賈斯汀於2000年與馬斯克結婚，兩人育有六名子女。她是編劇兼導演吉布尼（Alex Gibney）最新紀錄片「馬斯克（Musk）」的受訪者之一。這部以馬斯克為主題、長達四小時的紀錄片於9月8日在威尼斯影展首映，並預計於10月16日上映。

在片中，賈斯汀談到了兩人的第一個孩子Nevada。Nevada出生僅10周便因嬰兒猝死症候群（SIDS）離世。她也回憶起一則社群媒體貼文，當時馬斯克曾聲稱，Nevada去世時是由他抱著孩子。

然而，賈斯汀表示，實際上當時抱著Nevada的人是她。

賈斯汀也談到馬斯克在日常生活中的一些細節。她回憶，馬斯克在挑選衣服時相當在意外界對他的看法。有一次，他甚至告訴她，「我不能看起來很酷或很潮，因為我需要看起來像一個工程師。」

而在兩人的婚禮上，馬斯克也曾在第一支舞時對她說，「我是這段關係中的主導者（alpha）。」

「我是在與馬斯克的這段關係中學會『煤氣燈效應』這個詞的。」賈斯汀在紀錄片中說。

她表示，馬斯克經常讓她在婚姻中感到「微不足道」，並以居高臨下的態度對待她，「就好像我是他的員工一樣」。

「他一直不斷評論我有哪些地方不夠好。」她說。

賈斯汀多年來僅偶爾較為詳細地談及自己與馬斯克的婚姻，包括2010年接受「Marie Claire」訪問，以及2017年發表TED演講。如今，她透過吉布尼的紀錄片再度公開談論這位前夫，以及兩人共同的孩子，這也是她多年來少數幾次深入談及這段婚姻。

Nevada去世後，賈斯汀與馬斯克又生了五個孩子，其中包括2004年出生的雙胞胎Vivian和Griffin。兩人最終於 2008年分開。

Vivian是跨性別者，紀錄片中也談到了她與父親馬斯克的關係。馬斯克過去曾表示，自己「失去了女兒，因為她被『覺醒心智病毒（woke mind virus）』影響」。

在吉布尼的電影中，賈斯汀表示，Vivian公開自己是跨性別者後，馬斯克停止了她的醫療保險，而且「從未試圖修復」兩人之間的關係。

不過，賈斯汀也表示，「這不是他的本性。」她透露，馬斯克曾要求她轉告Vivian，「我永遠都會愛她。」

「馬斯克」的預告片也在威尼斯影展首映前公開。預告片中，馬斯克一方面被形容為「可能是世上最偉大的在世發明家」，另一方面則被形容為「一個已經失去理智的人」。

馬斯克本人並未參與Gibney這部紀錄片的製作。2023年，他曾在X上發文，稱這部電影是一部「刻意攻擊我的作品（hit piece）」。

吉布尼隨後在X上回應，「你怎麼會知道？」

不過，馬斯克與賈斯汀之間似乎也並非始終劍拔弩張。今年1月，馬斯克曾在一篇X貼文中稱賈斯汀是「一位了不起的女性」。

除了賈斯汀之外，「馬斯克」的受訪者還包括馬斯克的父親埃羅爾．馬斯克（Errol Musk）、他的前伴侶聖克萊（Ashley St. Clair），以及特斯拉（Tesla）共同創辦人艾柏哈德（Martin Eberhard）。

精華 FAQ

  • 她談到與馬斯克婚姻中的精神操控、被貶低與不被尊重的感受，並表示自己是在那段關係裡學會「煤氣燈效應」這個詞。

  • 她指出馬斯克曾在社群貼文中稱Nevada去世時是由他抱著，但實際上當時抱著孩子的人是她，認為這反映馬斯克會改寫事實。

  • 賈斯汀表示，Vivian公開跨性別身分後，馬斯克停止她的醫療保險，且從未嘗試修復關係；但她也轉述馬斯克曾說會永遠愛她。

馬斯克 加拿大 威尼斯影展

上一則

CBP官員涉持槍性侵芝4華女 辯稱遭中國賣淫集團設局

延伸閱讀

結婚8周年前爆婚變 小賈斯汀夫妻疑大吵「臭臉各自離場」

結婚8周年前爆婚變 小賈斯汀夫妻疑大吵「臭臉各自離場」
賓州3共和黨國會議員選戰告急 馬斯克金援

賓州3共和黨國會議員選戰告急 馬斯克金援
坐牢還能在X發文？Theranos創辦人荷姆斯宣傳紀錄片挨轟

坐牢還能在X發文？Theranos創辦人荷姆斯宣傳紀錄片挨轟
凱爾西首曝婚後生活 讚老婆泰勒絲「毫不費力的優雅」

凱爾西首曝婚後生活 讚老婆泰勒絲「毫不費力的優雅」

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
5年前刷假卡以為躲過 華女綠卡面談「舊帳」找上門

5年前刷假卡以為躲過 華女綠卡面談「舊帳」找上門