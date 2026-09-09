馬斯克前妻打破沉默首發聲 揭婚姻內幕：曾遭精神操控

世界首富馬斯克（Elon Musk）。（路透）

據眾生相報導，馬斯克 （Elon Musk）的首任妻子、加拿大 作家賈斯汀．馬斯克（Justine Musk）在一部最新紀錄片中，談起自己與這位科技巨頭的婚姻生活，並透露，她正是在這段關係中認識了「煤氣燈效應（gaslighting）」這個詞。

賈斯汀於2000年與馬斯克結婚，兩人育有六名子女。她是編劇兼導演吉布尼（Alex Gibney）最新紀錄片「馬斯克（Musk）」的受訪者之一。這部以馬斯克為主題、長達四小時的紀錄片於9月8日在威尼斯影展 首映，並預計於10月16日上映。

在片中，賈斯汀談到了兩人的第一個孩子Nevada。Nevada出生僅10周便因嬰兒猝死症候群（SIDS）離世。她也回憶起一則社群媒體貼文，當時馬斯克曾聲稱，Nevada去世時是由他抱著孩子。

然而，賈斯汀表示，實際上當時抱著Nevada的人是她。

賈斯汀也談到馬斯克在日常生活中的一些細節。她回憶，馬斯克在挑選衣服時相當在意外界對他的看法。有一次，他甚至告訴她，「我不能看起來很酷或很潮，因為我需要看起來像一個工程師。」

而在兩人的婚禮上，馬斯克也曾在第一支舞時對她說，「我是這段關係中的主導者（alpha）。」

「我是在與馬斯克的這段關係中學會『煤氣燈效應』這個詞的。」賈斯汀在紀錄片中說。

她表示，馬斯克經常讓她在婚姻中感到「微不足道」，並以居高臨下的態度對待她，「就好像我是他的員工一樣」。

「他一直不斷評論我有哪些地方不夠好。」她說。

賈斯汀多年來僅偶爾較為詳細地談及自己與馬斯克的婚姻，包括2010年接受「Marie Claire」訪問，以及2017年發表TED演講。如今，她透過吉布尼的紀錄片再度公開談論這位前夫，以及兩人共同的孩子，這也是她多年來少數幾次深入談及這段婚姻。

Nevada去世後，賈斯汀與馬斯克又生了五個孩子，其中包括2004年出生的雙胞胎Vivian和Griffin。兩人最終於 2008年分開。

Vivian是跨性別者，紀錄片中也談到了她與父親馬斯克的關係。馬斯克過去曾表示，自己「失去了女兒，因為她被『覺醒心智病毒（woke mind virus）』影響」。

在吉布尼的電影中，賈斯汀表示，Vivian公開自己是跨性別者後，馬斯克停止了她的醫療保險，而且「從未試圖修復」兩人之間的關係。

不過，賈斯汀也表示，「這不是他的本性。」她透露，馬斯克曾要求她轉告Vivian，「我永遠都會愛她。」

「馬斯克」的預告片也在威尼斯影展首映前公開。預告片中，馬斯克一方面被形容為「可能是世上最偉大的在世發明家」，另一方面則被形容為「一個已經失去理智的人」。

馬斯克本人並未參與Gibney這部紀錄片的製作。2023年，他曾在X上發文，稱這部電影是一部「刻意攻擊我的作品（hit piece）」。

吉布尼隨後在X上回應，「你怎麼會知道？」

不過，馬斯克與賈斯汀之間似乎也並非始終劍拔弩張。今年1月，馬斯克曾在一篇X貼文中稱賈斯汀是「一位了不起的女性」。

除了賈斯汀之外，「馬斯克」的受訪者還包括馬斯克的父親埃羅爾．馬斯克（Errol Musk）、他的前伴侶聖克萊（Ashley St. Clair），以及特斯拉（Tesla）共同創辦人艾柏哈德（Martin Eberhard）。