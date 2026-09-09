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CBP官員涉持槍性侵芝4華女 辯稱遭中國賣淫集團設局

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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聯邦檢方提交法院的照片顯示，海關及邊境保護局官員烏里韋(Luis Uribe，左...
聯邦檢方提交法院的照片顯示，海關及邊境保護局官員烏里韋(Luis Uribe，左)2022年在霍夫曼莊園一家海鮮自助餐廳與一名女子會面時被拍下；右為其駕照照片。（聯邦檢察官辦公室／法院文件）

一名派駐芝加哥歐海爾國際機場的美國海關及邊境保護局(CBP)人員，被控在芝加哥郊區持槍搶劫、性侵四名華人女子。檢方9日開庭時指出，被告一度在「華人社區造成嚴重問題」，甚至有人特別取得他的照片，在「華人圈」傳閱示警；辯方則提出截然不同說法，宣稱四名女子涉及一個由「中國境內老闆」操控的賣淫集團，被告才是遭到設局的「完美目標」。

45歲的CBP官員烏里韋(Luis Uribe)，被控2022年2月至10月間，在香柏市(Schaumburg)、瑞柏(Naperville)等芝加哥郊區犯下六起攻擊事件，涉及四名女子。

烏里韋去年遭聯邦大陪審團起訴，目前面臨10項「以公職身分剝奪他人民權」(deprivation of civil rights under color of law)罪名，以及一項在暴力犯罪過程中揮舞槍械罪名。自2025年12月9日被捕後一直拘押至今。

案件9日在聯邦地區法院法官阿隆索(Jorge Alonso)主持下開庭。聯邦助理檢察官Jonathan Shih在開庭陳詞中告訴陪審員，烏里韋原本身為調查犯罪的聯邦執法人員，卻涉嫌利用自己的執法身分犯案。

檢方指控，在其中一起案件中，烏里韋涉嫌強行闖入一間旅館客房，接著亮出帶有老鷹圖案的執法徽章，再掏出一把黑色手槍後性侵女子。檢察官表示，其中一名女子當時「既害怕又感到噁心」，另一名女子則害怕烏里韋可能殺害她。

Jonathan Shih特別向陪審員表示，烏里韋後來在「華人社區造成嚴重問題」，因此有人設法取得他的照片，希望將照片傳開，提醒其他人注意。

檢方表示，烏里韋當時在華人圈已引起警覺，為了取得他的照片供其他女子辨認、示警，一名性工作者特地與他相約在Hoffman Estates的中式海鮮自助餐廳Royal Buffet見面，並趁機拍下照片。檢方稱，對方當時甚至提出免費性服務，希望藉此換取烏里韋停止涉嫌侵害其他女子。

不過，辯護律師克蘭西(Michael Clancy)在開庭陳詞中完全否認檢方對事件的描述，並將矛頭指向四名指控烏里韋的女子。

克蘭西甚至表示，檢方將這些女子稱為「華人社區」成員是一種「侮辱」。他宣稱，她們實際上屬於一個從事賣淫及其他犯罪活動的犯罪組織。

根據辯方說法，事情可以追溯至2020年至2021年前後。烏里韋當時曾光顧一名性工作者，後來發現這名女子是某個賣淫集團在芝加哥當地的負責人，而整個集團背後另有一名人在中國的老闆操控。

克蘭西表示，烏里韋犯下的「致命錯誤」，就是告訴這名女子自己任職於國土安全部，之後因此成為該集團鎖定的「完美目標」。

克蘭西承認，烏里韋並非一個完美的人，但「沒有證據證明他犯下被起訴的罪行」。

辯方並猛烈攻擊四名女子的可信度，稱她們是性工作者及「騙子」，主張整起案件其實是烏里韋遭賣淫集團設局，而非利用聯邦執法人員身分持槍性侵女子。

因此，案件開庭首日即出現兩個完全相反的版本：檢方指控一名聯邦執法人員利用徽章及槍械威嚇、性侵女子，嚴重到華人圈內必須取得照片相互示警；辯方則宣稱，被告因暴露自己的國土安全部官員身分，反遭一個由中國境內人士操控的賣淫集團鎖定。

目前審判仍在進行，陪審團尚未作出裁決，辯方有關「中國境內老闆」及「賣淫集團設局」的說法，也屬於庭審中的辯護主張，尚未獲法院認定。

精華 FAQ

  • 檢方指控45歲的烏里韋在2022年2月至10月間，於芝加哥郊區多次持槍搶劫、闖入旅館客房並性侵4名華人女子，另涉及以公職身分剝奪他人權利及揮舞槍械等罪名。

  • 檢方表示，烏里韋的行為已在華人社區引發嚴重警覺，甚至有人特地取得他的照片，在華人圈內傳閱示警，並安排性工作者與他碰面拍照，以提醒其他女子注意。

  • 辯方主張，4名女子與一個由中國境內老闆操控的賣淫集團有關，烏里韋只是被鎖定的目標，並否認他利用執法身分犯案，強調目前沒有證據證明他犯下被起訴的罪行。

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