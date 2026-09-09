沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

據哥倫比亞 廣播公司新聞網（CBS News）報導，幾十年來，機場安檢站一直是送行親友與旅客道別的最後一站。但對部分旅客而言，這種情況正在改變。

運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票 ，也能通過安檢、進入登機門區域，重新帶回2001年9月11日恐怖攻擊事件後，近25年來幾乎消失的一項航空旅行傳統。

TSA在其網站上表示，「作為我們最值得信賴的旅客所享有的專屬福利，這項新計畫讓旅客更容易回到登機門迎接親友、為旅客送行，在轉機期間與朋友見面，並一路享受餐飲與購物服務，重新帶回那些曾經定義航空旅行的時刻。」

在9/11事件發生前，沒有機票的人通常可以陪同旅客一路走到登機門。但這起恐怖攻擊事件促使美國全面強化機場安全措施，其中包括限制人員進入機場管制區域。

這項名為「Gateside by TSA PreCheck」的計畫完全免費。不過，申請人必須在預計前往機場前1至3天在線上提出申請，並在抵達機場前取得核准。

申請獲准後，訪客可持有效身分證件，透過TSA PreCheck專用通道進入安檢區。通行證僅在申請當日有效，但訪客當天可以再次進入登機門區域。

TSA表示，其他可信任旅客計畫（Trusted Traveler Programs）的會員，只要持有已知旅客號碼（Known Traveler Number），同樣可以申請進入登機門區域。

根據TSA的說法，這項計畫目前首先在13座機場實施，包括洛杉磯國際機場、達拉斯沃思堡國際機場、拉斯維加斯的哈里瑞德國際機場，以及鹽湖城國際機場。不過，TSA表示，計畫將在未來幾個月內擴大至更多機場。

事實上，全美已有數座機場推出類似計畫。匹茲堡國際機場於2017年推出myPITpass，允許沒有機票的人進入登機門區域。不過，該計畫在COVID-19疫情期間暫停，之後又因機場進行建設工程而持續停辦。

西雅圖—塔科馬國際機場則在隔年推出類似計畫，每天最多允許300名沒有機票的人進入登機門區域。其他推出類似計畫的機場還包括費城國際機場與堪薩斯城國際機場。