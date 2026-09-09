曾為數據中心提供數十億稅務優惠的幾州 如今紛紛取消

圖為Meta位於俄亥俄州的數據中心。（路透）

華爾街日報8日報導，過去曾為數據中心提供稅務優惠的十多州，如今在當地民意反對之下紛紛暫停或取消協議，亞馬遜(Amazon)、Meta以及谷歌 (Google)可能失去原本能夠享受數十年的省稅待遇。

十多年前，俄州 " rel="154665">俄亥俄州 州議會為科技公司購買數據中心需要的電腦伺服器等設備免除銷售稅，這項政策讓俄州成為不少數據中心的首選地點之一。人工智慧(AI)熱潮之下，俄州去年為數據中心總共免除超過15億元銷售稅，規模是州政府原本估計的10倍多。然而，選民抗議之下，共和黨籍州長狄懷恩(Mike DeWine)今年5月已經暫停受理銷售稅豁免的新案申請。

包括民主黨籍州眾議員雷德(Tristan Rader)在內的民意代表，如今進一步主張廢除銷售稅豁免，要求與亞馬遜等科技公司重新談判過去簽訂的數十年免稅協議。

雷德說，這些企業「比上帝還有錢」，推出建設計畫根本不需要獎勵措施。他說，正在提案要對數據中心徵收新稅，也要求開發商對電力、電力基礎設施支付更多費用。

類似狀況也在伊利諾州、新澤西州、華盛頓州等十多州出現，當地州議員或州長紛紛為數據中心稅務優惠項目緊急踩煞車。俄州、亞利桑那州、伊州暫停或廢除免稅優惠後，對數據中心的吸引力大不如前。

新州州參議會上個月以35票對4票通過表決，取消2024年批准數據中心稅務抵免計畫剩餘的2.5億優惠。

報導指出，政策轉向反映的現實是，各州領導人原本歡迎推動AI熱潮的設施，認為這些項目如同經濟引擎，但現在這些計畫卻成了政治包袱。

包括德州在內等數十州已對數據中心補貼推出限縮法規，科技產業恐將失去數十億稅務利益。科技界高層主管與顧問指出，數據中心發展計畫接下來可能流向仍有稅務優惠制度的印地安納州、西維吉尼亞州與懷俄明州等。

密蘇里州獨立城(Independence)市議員裴金斯(John Perkins)日前因為投票贊成批准規模數十億元的數據中心獎勵方案，結果遭到罷免下台。

主張反對監管的科技產業團體NetChoice執行長戴爾比安科(Steve DelBianco)表示。許多反彈民意是建立於錯誤資訊之上。他說，已經對州政府官員提出警告說，取消獎勵措施將損害當地經濟。他說，如果省要富裕起來，讓房子增值，就要有數據中心，「如果想陷入貧窮、犯罪與髒亂，就不要批准數據中心」。