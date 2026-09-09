我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果秋季發表會登場 首款折疊機亮相、新CEO首秀

9/11空氣真相遭隱瞞⋯今日5件事

曾為數據中心提供數十億稅務優惠的幾州 如今紛紛取消

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為Meta位於俄亥俄州的數據中心。（路透）
圖為Meta位於俄亥俄州的數據中心。（路透）

華爾街日報8日報導，過去曾為數據中心提供稅務優惠的十多州，如今在當地民意反對之下紛紛暫停或取消協議，亞馬遜(Amazon)、Meta以及谷歌(Google)可能失去原本能夠享受數十年的省稅待遇。

十多年前，俄州" rel="154665">俄亥俄州州議會為科技公司購買數據中心需要的電腦伺服器等設備免除銷售稅，這項政策讓俄州成為不少數據中心的首選地點之一。人工智慧(AI)熱潮之下，俄州去年為數據中心總共免除超過15億元銷售稅，規模是州政府原本估計的10倍多。然而，選民抗議之下，共和黨籍州長狄懷恩(Mike DeWine)今年5月已經暫停受理銷售稅豁免的新案申請。

包括民主黨籍州眾議員雷德(Tristan Rader)在內的民意代表，如今進一步主張廢除銷售稅豁免，要求與亞馬遜等科技公司重新談判過去簽訂的數十年免稅協議。

雷德說，這些企業「比上帝還有錢」，推出建設計畫根本不需要獎勵措施。他說，正在提案要對數據中心徵收新稅，也要求開發商對電力、電力基礎設施支付更多費用。

類似狀況也在伊利諾州、新澤西州、華盛頓州等十多州出現，當地州議員或州長紛紛為數據中心稅務優惠項目緊急踩煞車。俄州、亞利桑那州、伊州暫停或廢除免稅優惠後，對數據中心的吸引力大不如前。

新州州參議會上個月以35票對4票通過表決，取消2024年批准數據中心稅務抵免計畫剩餘的2.5億優惠。

報導指出，政策轉向反映的現實是，各州領導人原本歡迎推動AI熱潮的設施，認為這些項目如同經濟引擎，但現在這些計畫卻成了政治包袱。

包括德州在內等數十州已對數據中心補貼推出限縮法規，科技產業恐將失去數十億稅務利益。科技界高層主管與顧問指出，數據中心發展計畫接下來可能流向仍有稅務優惠制度的印地安納州、西維吉尼亞州與懷俄明州等。

密蘇里州獨立城(Independence)市議員裴金斯(John Perkins)日前因為投票贊成批准規模數十億元的數據中心獎勵方案，結果遭到罷免下台。

主張反對監管的科技產業團體NetChoice執行長戴爾比安科(Steve DelBianco)表示。許多反彈民意是建立於錯誤資訊之上。他說，已經對州政府官員提出警告說，取消獎勵措施將損害當地經濟。他說，如果省要富裕起來，讓房子增值，就要有數據中心，「如果想陷入貧窮、犯罪與髒亂，就不要批准數據中心」。

精華 FAQ

  • 主要原因是當地民意反對升高，部分議員認為補貼大型科技公司已不再必要，且免稅規模遠超預期，讓原本被視為經濟引擎的計畫轉為政治包袱。

  • 俄州去年為數據中心免除超過15億元銷售稅，是州政府原估的10倍以上；在選民抗議下，州長已於今年5月暫停受理新的銷售稅豁免申請。

  • 亞馬遜、Meta、谷歌等科技公司可能失去長期稅務優惠；受影響州包括俄亥俄、伊利諾、新澤西、華盛頓等，未來部分計畫或轉往仍保有優惠的州。

俄亥俄州 谷歌 俄州

上一則

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

延伸閱讀

AI數據中心引居民反彈 新州終止獎勵計畫

AI數據中心引居民反彈 新州終止獎勵計畫
紅州票倉也反AI數據中心 德州聯邦參議員候選人提「反數據中心」

紅州票倉也反AI數據中心 德州聯邦參議員候選人提「反數據中心」
加州5項公投案都在問：稅負該由誰承擔？

加州5項公投案都在問：稅負該由誰承擔？
數據中心耗水惹民怨 Nvidia帶頭採新型閉環冷卻方式

數據中心耗水惹民怨 Nvidia帶頭採新型閉環冷卻方式

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點