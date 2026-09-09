華人親歷：近期入籍英文面試變難 綠卡最後1哩添關卡

美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 華人社區入籍服務機構近期接獲不少綠卡 持有人反映，遞交N-400入籍申請已近一年、甚至超過一年，卻遲遲等不到面試；此外，最新數據更顯示，N-400案件拒絕率從今年初約15%攀升至7月的約20%。而輔導入籍人員更提到，近期部分申請人好不容易等到入籍英文面試時，均遇到聽讀寫句子比以往更難的情況。

一連串的變化，使華人申請入籍同時面臨等待時間拉長、審查更細及考試難度增加的三重壓力，也讓美國入籍這條「綠卡最後一哩路」愈走愈難。

美國公民及移民 服務局(USCIS)最新數據顯示，入籍案件處理速度明顯放緩。2026年7月僅完成2萬674件入籍案件，比去年同期的8萬77件大減約74%；今年1月至7月平均每月完成2萬7077件，也遠低於去年同期平均每月8萬6044件。更值得注意的是，截至今年7月，等待超過六個月的入籍申請數量較去年同期暴增338%。

與此同時，根據美USCIS公布的N-400案件資料及美國國家移民政策基金會(National Foundation for American Policy，NFAP)的分析，N-400案件遭拒比例也明顯上升。今年1月至3月，已裁決案件的拒絕率約15%，到了7月已升至約20%。

這些數據與華埠入籍服務機構近期接觸到的情況相呼應；美亞健康協會主任劉紅表示，一些華人去年9、10月就已遞交N-400，至今仍未收到面試通知，部分個案等待時間甚至已超過一年。

入籍英文面試 聽讀寫難度提高

除了等待時間拉長，最讓部分華人申請人緊張的是入籍面試中的英文考試。美亞公民入籍項目顧問葉紫情表示，近期陸續收到全美不同地區學員回報，有些面試官在英文聽、讀、寫部分的要求與過去有所不同，尤其考試句子的長度變長且完整度要求變高。

根據部分學員反映，過去聽讀寫考試中的句子較為簡短，通常比較容易完成；但近期有學員遇到的聽讀寫考試句子，除了基本內容外，考官可能進一步加入更多資訊，使句子變得更長，也讓應試難度升高。

例如，過去考官要求受試者寫下或讀出「U.S. citizens have the right to vote.」(美國公民有權投票)，目前有學員反映，相關句子可能延長為：「U.S. citizens have the right to vote for President and Congress.」(美國公民有權投票選舉總統和國會議員)。

類似情況也出現在其他題目中。例如「New York City was the first capital.」(紐約市是第一個首都)的聽讀寫句子，延長為「New York City was the first capital of the United States.」(紐約市是美國的第一個首都)。又如「The president lives in the White House.」(總統住在白宮)的聽讀寫句子，延長為「The president lives in the White House in Washington, D.C.」(總統住在華盛頓特區的白宮)。

儘管這些句子意思不變，但長度增加，讓一些英文能力有限的入籍考試者，更難完整寫下或讀出整個句子。

入籍輔導人員提醒，準備面試時不要再只背幾個關鍵字或最短答案，最好練習聽懂完整問題，並用完整英文句子作答。

128題新考試上路 最多問20題

另一項重大改變則是公民常識考試。2025年10月20日以前遞交N-400者，適用2008年版100題考試；2025年10月20日或之後遞件者，則適用2025年版128題考試。新版面試時最多抽問20題，必須答對12題才能通過；官方並鼓勵申請人依USCIS公布的答案準備。

鄰里調查恢復 居住、工作納入核實

審查方面也出現重大改變。USCIS恢復入籍申請人的「個人調查」(personal investigations)，其中包括俗稱「鄰里調查」的程序。

官方文件指出，調查可涵蓋申請人居住及工作地點周邊，原則上涉及提出入籍申請前至少五年的期間，用以核實居住情況、良好道德品格(good moral character)、對美國憲法的認同等入籍資格。過去USCIS通常豁免這類鄰里調查，主要依靠生物辨識及FBI犯罪背景調查；新政策則改為可依個案決定是否豁免。

而指紋及FBI背景調查原本就是入籍程序的一部分，USCIS明確說明，需要採集生物特徵資料時，會將指紋送交FBI進行背景調查。

入籍服務人員建議，申請人現在應更仔細核對N-400內容，事先整理過去五年的地址、工作及出入境紀錄，備妥新舊護照與相關文件；英文面試聽讀寫部分，都不要只背最短答案，而應練習聽懂問題後，以清楚、完整的句子回答。

對於已經遞件超過一年仍沒有面試通知者，可先登入USCIS帳戶確認案件狀態及所在地辦公室的處理時間，必要時依USCIS程序提出案件進度查詢。