我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美擊沉5影子油輪伊朗報復襲10船 衝擊海運油市震盪

紅藍卡明年這8項變更 攸關投保人荷包與權益

藥廠砸數億說服醫師為GLP-1開處方 成減肥藥隱形推手

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藥廠投入數億資金說服醫生開立GLP-1處方藥，成為美國掀起減肥藥熱潮的隱形推手。...
藥廠投入數億資金說服醫生開立GLP-1處方藥，成為美國掀起減肥藥熱潮的隱形推手。（美聯社）

華盛頓郵報9日報導，藥廠投入數億資金說服醫生開立GLP-1處方藥，成為美國掀起減肥藥熱潮的隱形推手。

家庭醫師康波斯(Carlos Campos)除了位於德州中南部診所的平日工作之外，還建立一份穩定的副業。過去七年，藥廠支付康波斯將近100萬元，請他在德州與其他地區幫忙宣傳腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1(GLP-1)糖尿病與減重藥物的好處。

康波斯形容自己很像一名「福音傳教士」。他說：「藥廠聘請我是為了推銷科學。」

根據華郵對政府公開數據的分析以及參與行銷計畫的六名醫師採訪，從2018年以來，禮來藥廠(Eli Lilly)以及諾和諾德(Novo Nordisk)已向25萬名能夠開立處方藥物的醫師及執業護士(nurse practitioners)至少支付過一次款項。2018年是諾和諾德糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)上市之後的第一個完整年份。

過去從來沒有一款處方藥獲得如此規模的宣傳。根據藥商向聯邦政府申報的數據，各大藥廠的減重藥宣傳活動花費累計超過2億7000萬元，2025年當中便付款給開立處方藥的14萬名醫生與護士，是付款金額最高的一年。

某些醫學專家指出，藥廠付費給醫師對消費者而言是一種隱藏行銷，有利益衝突之嫌；醫師參加藥廠舉辦的研討會、從副業當中收取藥廠酬勞，對患者與整個醫療體系來說都帶來風險。

舊金山加大(University of California at San Francisco)名譽教授兼醫師魯斯提(Robert Lustig)說，不少患者一進診間就跟開口要某種減重藥，如果醫生不開處方，患就去找願意開藥的醫生。他說：「問題越來越嚴重，民眾注意焦點已經轉移，覺得只要吃藥、打針，就可以想吃什麼就吃什麼，但這樣其實治標不治本。」

減重藥品在2025年的總銷售額(不含回扣與折扣)超越其他藥品，禮來的Mounjaro、Zepbound以630億元成績居首，諾和諾德的Ozempic、Wegovy則以590億元排名第二。

聯邦醫療保險計畫紅藍卡(Medicare)今年7月開始把減重藥物列入給付，政府支出估計將暴增到數十億元。

精華 FAQ

  • 報導指出，藥廠透過講座、研討會與顧問酬勞等方式付費給醫師與執業護士，鼓勵他們宣傳GLP-1藥物效益，進而提高處方開立率。

  • 自2018年以來，禮來與諾和諾德累計花費超過2億7000萬元推廣減重藥，並至少向25萬名可開處方的醫師與執業護士支付過款項。

  • 專家認為，藥廠付費給醫師可能形成隱藏行銷與利益衝突，讓患者誤以為藥物是唯一解方，並可能推升處方量、醫療支出與整體健康風險。

減重 華盛頓郵報 德州

上一則

Anthropic頂尖研究員離職 憂AI失控消滅人類

下一則

華人親歷：近期入籍英文面試變難 綠卡最後1哩添關卡

延伸閱讀

抽脂、拉皮 減重又修臉…愈來愈多男性走進醫美診間 1年多達170萬

抽脂、拉皮 減重又修臉…愈來愈多男性走進醫美診間 1年多達170萬
20萬紅藍卡持有人 透過CVS、Walgreens以50元取得減重藥

20萬紅藍卡持有人 透過CVS、Walgreens以50元取得減重藥
紅藍卡明年這8項變更 攸關投保人荷包與權益

紅藍卡明年這8項變更 攸關投保人荷包與權益
ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤

ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點