遊客搭郵輪時過世 遺體運返費恐2萬元 家屬難以負擔

郵輪示意圖，與文中無關。(路透)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，遊客搭乘郵輪 期間過世，把遺體 運回家的遺體運返(repatriation)費用可能高達2萬元，經常讓家屬無力負擔。律師指出，這筆費用郵輪公司不會承擔，具體費用多少取決遺體從郵輪卸下的地點、需要運往何處，大多數旅遊險都有包括遺體運返項目，但具體保障範圍則要仔細查看保單內容。

從2000年到2019年間，發生於郵輪上的死亡人數有623人，其中89%為乘客死亡。

報導指出，乘客如果郵輪上過世，家屬要處理的狀況可能非常複雜，因為遺體可能離家非常遙遠，把遺體運回家花費相當昂貴。舉例來說，一對七旬夫妻搭乘郵輪期間78歲妻子突然心臟病死亡，丈夫要把妻子遺體運回堪薩斯州，帳單約要2萬元。國務院 公告指出，國務院不會支付美國公民遺體或骨灰運回美國的費用。

「馬里納法律事務所」(Mariner Law, PLLC)海事律師戴茨(Adam Deitz)說，遺體通常會保存在郵輪停屍間，直到船隻抵達港口，然後由地方主管機關與殯儀業者協助家屬處理後續事宜及遺體運輸安排。

戴茨表示，只要死因沒有可疑之處，也不是因為外傷致死，現代郵輪通常能夠妥善保存遺體足夠長的時間，直到返回原籍國，至於死因可疑或外傷導致的案件，通常政府機關會展開調查。

「利普康，馬古利斯及溫克曼法律事務所」(Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A.)合夥人兼海事律師馬古利斯(Jason R. Margulies)說，郵輪停屍間通常設在較底層的甲板，遠離食物儲存區或乘客活動區，標準停屍間冷凍儲存區可容納三到六具遺體。

他說，郵輪上有經過受訓的專業人員，能夠處理遺體讓死者保持尊嚴。

馬古利斯指出，但家屬必須了解自己是否有保險保障，因為郵輪公司不會承擔遺體運送費用，「這筆開銷可能非常昂貴」。

整個遺體運返費用通常在5000元到2萬5000元之間，取決於遺體從郵輪卸下的地點以及需要運往何處。

線上旅遊保險市場平台Squaremouth營運資深總監瓦爾德斯(Chrissy Valdez)表示，絕大多數旅遊保險的標準保障項目都有醫療轉送(medical evacuation)與遺體運返，但確切保障與保障範圍可能有差別，必須仔細查看保單內容。

報導指出，如果沒有保險且資金不足，家屬可以考慮讓遺體在當地港口火化，因為運回骨灰的費用較為便宜。