內布拉斯加州州長皮倫支持強硬移民執法 家族事業卻雇用無證客

共和黨籍內布拉斯加州州長皮倫(Jim Pillen)支持川普總統的反移民政策，也支持移民和海關執法局(ICE)強硬移民執法行動，但家族事業卻雇用無證客。（美聯社）

紐約時報9日報導，共和黨籍內布拉斯加州 州長皮倫(Jim Pillen)支持川普總統的反移民 政策，也支持移民和海關執法局(ICE )強硬移民執法行動，但家族事業卻雇用無證客。皮倫家族企業是全美規模最大的豬肉業者之一。

70歲的皮倫三年前當選州長，今秋角逐連任。踏入政壇之前，皮倫建立了價值數百萬元的養豬企業。他以能夠促進內州經濟發展的保守派企業家自居，第一次參選時便在共和黨初選擊敗獲得川普背書候選人。皮倫爭取連任已獲得川普背書。

皮倫贊同川普「犯罪非法移民入侵我們國家」的言論，並說有些「罪大惡極」(the worst of the worst)的移民藏匿在內布拉斯加州。皮倫允許聯邦機關使用州立監獄收容在大規模驅逐行動裡被捕的拘留者。

根據紐約時報與非營利獨立新聞機構「平水自由報」(Flatwater Free Press)調查採訪，州級法院與聯邦法院紀錄加上現任前任員工、檢察官、移民律師、社區倡議人士訪問指出，皮倫的「皮倫家族農場」(Pillen Family Farms)在成為全國規模最大養豬企業的過程中，十多年來一直在雇用移民勞工，身分合法非法都有。

「皮倫家族農場」在四個州以及加拿大總共擁有1200名員工。發言人史崔姆爾(Laura Strimple)在聲明中說：皮倫對於雇用非法移民從不知情，公司對於核實員工移民身分做得比法律要求更加嚴格。

法院紀錄以及20多名現任前任主管、員工訪問透露，皮倫旗下至少20個養豬場雇用無證移民。六名前任員工受訪時坦承沒有合法身分。

法院紀錄顯示，2015年至2024年間，十多名皮倫員工因為使用偽造或盜用身分證件工作而遭起訴。受訪員工說，另外至少10人雖然使用假身分工作，卻不曾面臨犯罪指控。

2008年觀光簽證過期的墨西哥公民艾曼達里斯(David Armendariz)說，一直在兩家皮倫養豬場工作到2023年，買來的假駕照獲得農場經理接受。他說，後來看到更多西語裔勞工到農場上班，其中很多人都是無證客，有一名同事多次改名，另一人則是使用名字跟簽到簿上填寫名字不一樣。

2025年6月，ICE對奧馬哈一家肉品加工廠發動移民搜查，70多名工人因涉身分竊盜而被捕。事件發生後，皮倫接受「內布拉斯加審查報」(Nebraska Examiner)專訪時說，ICE並不會鎖定已經定居的移民。皮倫說：「任何來到這裡努力工作並成為好鄰居的人，完全不會有問題，他們很安全。」

ICE面對紐時採訪詢問時則說，過去15年並沒有對皮倫農場的稽查紀錄。