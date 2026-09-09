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白宮財務申報文件：川普送3助理各4.5萬元「節慶禮金」

編譯陳韻涵／即時報導
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白宮公布的財務揭露文件顯示，川普總統的行政助理哈普(Natalie Harp)、行政助理哈里斯(Chamberlain Harris)，以及通訊顧問馬丁(Margo Martin)在年度財務披露文件，分別申報收到川普贈予的禮物4萬5000元。

政治新聞網站Politico報導，白宮文件將這筆款項列為「節日現金贈禮」(cash gift for the holidays)，三人合計獲贈13萬5000元，這筆錢約占白宮助理年薪15萬元的30%。

這三人是川普身邊最親近的幕僚，其中哈普隨侍川普左右，且帶著可攜式印表機，替川普列印文章、社群媒體貼文等資料，因此被稱作「人體印表機」(human printer)。

哈里斯則獲川普任命進入聯邦藝術委員會(Commission of Fine Arts)，負責審查白宮建築與設計相關決策，此任命引發前任委員與古蹟保存人士質疑其資格。

馬丁則經常跟隨川普出訪，負責錄製並發布他的活動影片，包括川普在馬來西亞停機坪上跳舞，以及在橢圓形辦公室迎接訪客的畫面。

揭露文件僅顯示這些款項來自川普，但未提供更多細節。

白宮發言人表示，「川普總統向來有在聖誕節送禮給身邊人士的習慣，這些禮物及受贈者的官方職責無關，因此完全符合相關的法律與道德標準。」

精華 FAQ

  • 文件指出，受贈者包括行政助理哈普、行政助理哈里斯，以及通訊顧問馬丁，3人都在年度財務披露中申報收到川普贈禮。

  • 每人各收到4萬5000元的節日現金贈禮，3人合計達13萬5000元，約占白宮助理年薪15萬元的30%。

  • 白宮發言人表示，川普一向會在聖誕節送禮給身邊人士，這些禮物與受贈者職務無關，因此完全符合相關法律與道德標準。

白宮 川普

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