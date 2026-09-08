參議員馬歇爾行醫時曾告欠帳700病人 101元也要告、81人因此被捕

競選連任的共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 馬歇爾行醫時曾起訴700多名欠醫療費病患。

馬歇爾行醫時曾起訴700多名欠醫療費病患。 重點二： 其中81人因此被捕，還有患者僅欠101元也遭告。

其中81人因此被捕，還有患者僅欠101元也遭告。 重點三：他在2017年至2021年仍持續追討病患欠款。

紐約時報 報導，正在競選連任的共和黨堪薩斯州 聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)，在步入政壇前擔任婦產科醫師期間，前後控告了700多名無力支付醫療費的病患，其中81人因此被捕。馬歇爾有時還會申請扣押病患的銀行帳戶資金或向患者收取18%高額年利息；有的患者只欠下101元，也被告上法庭。

馬歇爾提起的訴訟，一半以個人名義進行，其餘以其診所「中心地帶區域婦產科」(Heartland Regional OBGYN)名義提起；該診所在1998年至2012年由他獨資擁有，2013年至2019年改由他與其他醫師共同持股。2016年，馬歇爾當選國會議員後，停止行醫，但他在2017年至2021年仍繼續追討病患欠款。

馬歇爾的發言人富勒(Payton Fuller)則表示，「距離選舉只剩60天，紐約時報卻決定把一名努力維持醫院正常運作的鄉村醫師描繪成某種醜聞。堪薩斯人更明事理，不會那麼容易被騙。」

紐時報導，許多被馬歇爾控告的患者是堪州巴頓郡(Barton County)居民，該農村地區許多居民生活貧困，或沒有醫療保險或所持保險無法全額給付醫療費。

其中一位婦女克拉茨(Kellie Clutts)因無力支付129元產後復診費而被馬歇爾告上法院時，孩子才九個月大，最後她被強制扣押工資還債。克拉茨向紐時表示，「我當時剛離婚，獨自承擔一切；我告訴他們我可以分期付款，但他們似乎無論如何都堅持一次付清。」

馬歇爾發言人表示，馬歇爾行醫數十年，患者不分貧富，「是法官在被告多次缺席庭審時簽發逮捕令，不是醫師。」但紐時引述法庭文件指出，馬歇爾經常因為患者未付帳單而申請逮捕令。

馬歇爾極力主張廢除俗稱「歐記健保」的平價醫療法(Affordable Care Act)。他曾在2017年聲稱：「有群人就是不想要醫療保障，也不打算照顧好自己的身體。」

對醫療債務訴訟有研究的喬治華盛頓大學健康法學課程共同主任里奇曼(Barak Richman)表示，醫療機構追討債務日益依賴訴訟，但是扣押患者薪資以及逮捕患者，「絕對算是極端手段」。