殺子母親律師求川普「特赦」 但總統管不到州罪

被告琳賽·克蘭西(左)與其律師雷丁頓(右)聆聽法官宣布流審。(路透)

琳賽·克蘭西(Lindsay Clancy)的辯護律師雷丁頓(Kevin Reddington)，今早接受美國廣播公司(ABC)專訪時向川普 總統喊話，請求他赦免這名涉嫌謀殺三名子女的母親。

這起全國高度關注的案件，上周五因陪審團無法達成一致意見而流審。

雷丁頓在節目中，呼籲川普考量克蘭西的為人及她所經歷的一切，特赦「這名年輕女子」。

不過，克蘭西目前被控的三項一級謀殺罪均屬「州級指控」，總統無權赦免。

若走州級赦免途徑，須由麻州 州長提出，並經州長諮詢委員會同意；依麻州州憲，定罪前發給的赦免狀，即使當事人拿出來抗辯也不生效，因此原則上要在定罪之後才可能真正發生效力。

現任麻州州長是民主黨籍的希利(Maura Healey)。

雷丁頓並未說明，他究竟是希望川普介入阻止第二次審判，還是在她若被定罪時出手救人。

上周五審判宣布無效後，川普在記者提問下首次公開談及此案，他說電視一直在播，「想不注意都很難」。

川普並未明確表態立場，他說，「她做了一件可怕的事，沒有什麼比這更糟了…但她終究會付出若干代價，不是被送進精神病院，就是入獄。我猜他們還得再走一遍審判程序。」

影片來源：YouTube@Good Morning America