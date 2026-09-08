美國欲擺脫對中國電池依賴 將會面對哪些挑戰？

中國在電池產業占有主導地位。（路透）

CNBC新聞頻道8日分析，中國在電池產業占有主導地位，川普 政府一直為電池科技公司提供補助，希望建立美國的電池供應鏈 ，進而減少對中國電池的依賴，不過產業分析師與高層主管表示，如果要大幅削弱中國對電池產業的掌控，目前政府拿出的補助經費其實微不足道。

能源部今年8月向7家與電池礦物或材料、製造、回收相關的公司提供5億獎勵，這是川普政府為確保關鍵礦務與其他材料安全的措施之一。不過，川普政府取消拜登 執政期間對電池製造、電動車補助等政策。

Sino Auto Insights創辦人兼董事總經理塗樂(Tu Le)表示，若要達到中國目前在整個電池供應鏈的規模，可能需要幾十年時間，耗資數百億甚至數千億元。

塗樂指出：「我們沒有數十年時間能等。我們有五、六、七年的時間可以變得更有競爭力。」

中國是電池關鍵礦物的主要供應國，包括石墨。但中國真正實力在於提煉及加工。

獲得能源部補助的多家公司，研發項目就是針對中國具有強勢地位的領域。

獲得5000萬補助的鋰電池材料與技術新創公司Coreshell Technologies，是以美國本土的矽而不是來自中國的石墨製作電池負極。

獲得1億補助的新創科技公司Lilac Solutions擁有從鹽水鹵水中提取鋰的方法，能跳過從硬岩當中提取鋰的過程。

塗樂指出，美國有許多創新出現，許多小公司非常有發明精神，但取得並建造想要銷售的產品原型是一回事，能夠大規模量產數百個單位的產品，同時保持高品質水準，則又另當別論。

數據與公共政策研究Atlas Public Policy統計顯示，川普總統2025年1月二度執政以來，政府過去已經宣布的電池項目當中，將近240億元已經取消。

電池技術公司Voya Energy執行長王理查(Richard Wang，音譯)表示，就在美國逐漸放緩電動車發展之際，中國則在電動車領域享有稱霸地位。

王理查表示，這將真正危及美國汽車製造商在全球市場的競爭力，因為中國正在囊括全球市場的大部分成長份額。

Lilac Solutions執行長蘇利(Raef Sully)表示，未來十年裡，美國可能看到更多本土鋰、正極材料以及電池電芯生產。

蘇利指出：「雖然仍屬於早期階段，但這是朝正確方向邁出一步。」