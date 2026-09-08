美國欲擺脫對中國電池依賴 將會面對哪些挑戰？
CNBC新聞頻道8日分析，中國在電池產業占有主導地位，川普政府一直為電池科技公司提供補助，希望建立美國的電池供應鏈，進而減少對中國電池的依賴，不過產業分析師與高層主管表示，如果要大幅削弱中國對電池產業的掌控，目前政府拿出的補助經費其實微不足道。
能源部今年8月向7家與電池礦物或材料、製造、回收相關的公司提供5億獎勵，這是川普政府為確保關鍵礦務與其他材料安全的措施之一。不過，川普政府取消拜登執政期間對電池製造、電動車補助等政策。
Sino Auto Insights創辦人兼董事總經理塗樂(Tu Le)表示，若要達到中國目前在整個電池供應鏈的規模，可能需要幾十年時間，耗資數百億甚至數千億元。
塗樂指出：「我們沒有數十年時間能等。我們有五、六、七年的時間可以變得更有競爭力。」
中國是電池關鍵礦物的主要供應國，包括石墨。但中國真正實力在於提煉及加工。
獲得能源部補助的多家公司，研發項目就是針對中國具有強勢地位的領域。
獲得5000萬補助的鋰電池材料與技術新創公司Coreshell Technologies，是以美國本土的矽而不是來自中國的石墨製作電池負極。
獲得1億補助的新創科技公司Lilac Solutions擁有從鹽水鹵水中提取鋰的方法，能跳過從硬岩當中提取鋰的過程。
塗樂指出，美國有許多創新出現，許多小公司非常有發明精神，但取得並建造想要銷售的產品原型是一回事，能夠大規模量產數百個單位的產品，同時保持高品質水準，則又另當別論。
數據與公共政策研究Atlas Public Policy統計顯示，川普總統2025年1月二度執政以來，政府過去已經宣布的電池項目當中，將近240億元已經取消。
電池技術公司Voya Energy執行長王理查(Richard Wang，音譯)表示，就在美國逐漸放緩電動車發展之際，中國則在電動車領域享有稱霸地位。
王理查表示，這將真正危及美國汽車製造商在全球市場的競爭力，因為中國正在囊括全球市場的大部分成長份額。
Lilac Solutions執行長蘇利(Raef Sully)表示，未來十年裡，美國可能看到更多本土鋰、正極材料以及電池電芯生產。
蘇利指出：「雖然仍屬於早期階段，但這是朝正確方向邁出一步。」
因為中國在電池產業與電動車領域占有主導地位，美國希望透過補助扶植本土公司，降低對中國電池與關鍵材料的依賴，並提升汽車產業競爭力。 專家認為最大困難在於時間、資金與規模。要達到中國在整個供應鏈的能力，可能需數十年與數百億到數千億元投入，且美國還面臨量產與品質控制的挑戰。 Coreshell Technologies以美國本土矽取代中國石墨做負極，Lilac Solutions則用鹽水鹵水提鋰，跳過硬岩提煉；這些創新顯示美國正嘗試在材料與製程上建立替代方案。
精華 FAQ
因為中國在電池產業與電動車領域占有主導地位，美國希望透過補助扶植本土公司，降低對中國電池與關鍵材料的依賴，並提升汽車產業競爭力。
專家認為最大困難在於時間、資金與規模。要達到中國在整個供應鏈的能力，可能需數十年與數百億到數千億元投入，且美國還面臨量產與品質控制的挑戰。
Coreshell Technologies以美國本土矽取代中國石墨做負極，Lilac Solutions則用鹽水鹵水提鋰，跳過硬岩提煉；這些創新顯示美國正嘗試在材料與製程上建立替代方案。
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