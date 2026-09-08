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人行道損壞 維修責任屬於市府還是屋主？

人行道損壞 維修責任屬於市府還是屋主？

記者顏伶如／即時報導
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人行道龜裂、不平整等狀況看似市政府的問題，但在美國許多社區責任歸屬卻落在跟人行道...
人行道龜裂、不平整等狀況看似市政府的問題，但在美國許多社區責任歸屬卻落在跟人行道緊鄰土地的屋主身上。示意圖（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)7日報導，人行道(sidewalk)龜裂、不平整等狀況看似市政府的問題，但在美國許多社區責任歸屬卻落在跟人行道緊鄰土地的屋主身上，各州與地方政府規定存在極大差異。

奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)市中心區居民沃克(Jeremy Walker)日收到一張違規通知說，必須在14天內修好住宅外的人行道，否則將面臨高達1200元罰款以及坐牢。

沃克接受地方媒體FOX23訪問時說：「我當時納悶著，這怎麼會是我的責任？」沃克住家外面的人行道因為旁邊有棵大樹而出現隆起變形。

他說：「我真不明白，我們都有繳稅給市政府。」

透過電話、電郵嘗試詢問市府單位卻沒有下文，沃克親自前往市府大樓洽詢，市府人員告知必須把樹砍掉，而且整段人行道必須換新，不只是樹木周圍的區段而已。

他需要花700元申請許可證才能動工，但申請許可與施工過程可能耗時60天到90天，肯定超過14天的期限。

根據土耳沙市法規，為私人房產提供服務的行道、走道、階梯、車道，維修責任確實屬於房地產持有人。

由於時間緊迫，沃克還沒取得許可就花3天整修人行道，清除混凝土與樹根，工程花費約1200元到1500元之間，所幸工程獲得一名市府稽查員批准。

在紐約市，儘管人行道本身屬於市政府所有，但房地產所有人必須鋪設、修復以及維護與持有地產相鄰的人行道。如果紐約市交通局發現人行道出現危險狀況，得以發布人行道違規通知，屋主則有75天時間維修，若不配合市府則可安排施工並向屋主收錢，甚至對房屋設定留置權(lien)。

達拉斯對於人行道維修也有嚴格規定，緊鄰的房地產持有人必須自費整修破損、不安全或危險的人行道。收到書面通知後，屋主通常有15天時間開工，30天時間完工，不遵守要求將視同非法行為。

報導指出，居民應該查詢居住城市法規與交通部門規定，了解自己究竟責任範圍何在、是否需要負責人行道維修，同時要定期檢查住家附近人行道是否有裂縫、坑洞、隆起或其他絆倒風險；如果收到違規通知千萬不能忽視，要聯繫市府部門取得施工許可，尋找持有合法執照的包商，保留文件紀錄與照片以證明確實處理問題。

精華 FAQ

  • 因為美國各州與地方規定差異很大，許多社區把緊鄰私人土地的人行道維修責任交給屋主，並非一律由市府承擔，居民需依所在地法規判定。

  • 他住家外的人行道因樹根隆起變形，市府要求他在14天內修復，否則可能面臨最高1200元罰款與坐牢，且還得先申請700元許可證。

  • 應先查詢當地法規與交通部門規定，確認責任歸屬，再盡快申請施工許可、找合法包商處理，並保留文件與照片，以免錯過期限或產生罰款。

房地產 奧克拉荷馬州

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