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谷歌：中國把AI放在竊取網路上運作以躲避偵測

記者顏伶如／即時報導
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中國駭客把人工智慧(AI)放在竊得網路運作以躲避偵測。示意圖（路透）
中國駭客把人工智慧(AI)放在竊得網路運作以躲避偵測。示意圖（路透）

谷歌(Google)威脅情報小組(Threat Intelligence Group)8日公布最新季報指出，中國駭客把人工智慧(AI)放在竊得網路運作以躲避偵測，一個與中國有關的組織已經把目標鎖定於美國在學術、醫療與軍事領域的AI研究。谷歌並未在報告當中列出受害單位名稱。國家廣播公司(NBC)8日報導，中國駐美大使館發言人劉暢(Liu Chang)對於谷歌報告內容予以否認。

谷歌威脅情報小組在報告中說，包括情報單位與網路犯罪集團在內的多個駭客組織，操作手段從基本的人工智慧提示詞(AI prompting)運用轉為使用人工智慧代理(AI agents)，以便讓入侵過程絕大部分得以自動化；這個轉變意味著駭客主動進行攻擊的時間大幅減少，在某些情況下，不到六小時就能完成整個網路攻擊行動。

報告指出，其中一個從2023年以來就遭到追蹤的中國組織，不斷鎖定北美地區的學術、醫療以及軍事研究機構，企圖取得有專利的人工智慧研究成果。

劉暢表示，中國反對駭客攻擊活動，並依法打擊此類活動。他說：「我們堅決反對以網路安全為藉口的誹謗和抹黑。」

谷歌報告指出，觀察發現駭客組織入侵跟受害單位無關的雲端網路並安裝開源AI模型，這是一種不會留下紀錄即可查詢模型的手段。

谷歌威脅情報小組首席分析師赫特奎斯特(John Hultquist)對NBC表示，駭客在第三方系統運作這些AI模型能夠躲避偵測，繞過能夠阻止商業聊天機器人協助駭客行動的安全防護機制。

赫特奎斯特表示，駭客入侵第三分，把AI模型部署到第三分系統上，而不是使用活動可能受到監測的商業選項。

他表示，中國越來越依賴安裝於遭駭網路上的代理式AI(agentic AI)，這意味著中國駭客將能讓更多工作變成自動化，在某些最重要的任務當中把駭客自己與人類環節排除。

精華 FAQ

  • 報告指出，中國駭客將人工智慧部署在竊得或第三方網路上，以降低被偵測風險，並透過代理式AI提升入侵自動化程度，縮短攻擊所需時間。

  • 谷歌稱，一個自2023年起持續追蹤的中國相關組織，主要鎖定北美地區的學術、醫療與軍事研究機構，企圖取得具專利價值的AI研究成果。

  • 中方發言人否認相關指控，強調反對駭客攻擊並依法打擊；谷歌分析師則表示，駭客在第三方系統部署AI模型可繞過防護，讓攻擊更隱蔽且更自動化。

谷歌 駭客 Google

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