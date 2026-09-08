壁爐是真的嗎？房仲網站充斥AI生成照 引不實廣告憂慮

房屋交易網站充斥內含人工智慧(AI)生成假壁爐、美化景觀、虛擬園景的照片，引發不實廣告憂慮。示意圖。與內文無關。(美聯社)

紐約時報 8日報導，房屋交易網站充斥內含人工智慧 (AI)生成假壁爐、美化景觀、虛擬園景的照片，引發不實廣告憂慮。經過人工智慧修圖的房屋刊登訊息，讓租屋族與買房民眾實地看房時大失所望。

38歲平面設計師麥克法蘭(Christopher MacFarlane)今夏想在新澤西州 霍博肯(Hoboken)找公寓，在房地產資訊網站Zillow看到一則刊登訊息心動不已，自然光透過窗戶灑入屋內，房間寬敞且裝潢雅緻，到了現場卻發現一張加大雙人床就占據房間絕大部分空間，擺著書桌的壁櫥就是辦公室，房間根本沒有照片上那般明亮。網站上刊登的照片經OpenAI驗證工具證實是AI生成。

帶領麥克法蘭看房的房屋仲介拉德林(Jeff Radlin)為其使用AI工具辯護說，前任租客還住在公寓裡時，使用AI工具能讓房子看起來更整潔，並沒有讓房子看起來變得更大間。他說，如果把凌亂公寓的真實照片放上網路，大半消費者根本不會有興趣。

麥克法蘭表示，實際查看多套公寓之後發現許多照片都經過AI修改，衛浴設備、廚房櫥櫃以及壁爐的刊登訊息都與事實有所出入。他說：「AI必須受到約束，這不但是浪費我們的時間，而且是不實廣告(false advertising)。」

多年來，房地產經紀人使用Photoshop等軟體進行虛擬佈置(virtual staging)，例如添加家具，協助買家想像可以如何布置空間。人工智慧發展迅速且使用方便，如今AI修圖在Zillow、StreetEasy等房屋訊息網站到處可見，修圖也因此被推向另一個境界，美麗的夕陽、茂盛的草坪以及暖烘烘的壁爐都能無中生有。

AI修圖的房屋刊登訊息變得普遍之際，某些州與地方政府祭出打擊措施。

加州與威斯康辛州都通過法律，要求房地產經紀人在使用AI工具明顯改變房屋實況時，必須在屋刊登照片中披露訊息。紐約州、新澤西州等正考慮推動類似立法。

為房地產刊登訊息製作AI影片的廣告刊登公司AutoReel執行長古普塔(Alok Gupta)受訪表示，AI工具能讓房地產行銷變得更加便宜與快速。

若不用AI布置房屋，聘請設計顧問、租用家具等費用可能要數百甚至數千元，耗時數天。AutoReel每個房屋刊登收費僅12元，影片能在大約10分鐘內完成。

明尼蘇達州羅徹斯特(Rochester)房屋仲介雷諾茲(Haley Reynolds)表示，假照片已逼真到連經紀人都難以辨別，最近帶一名買家看房時發現房子有著老舊磁磚，跟照片完全不一樣。