AI模型打造出能快速駭入數億裝置微信帳號的電腦蠕蟲

Calif研究人員透過AI模型打造的電腦蠕蟲，能在幾個小時內侵入數億裝置的微信帳號。（路透）

紐約時報8日報導，總部位於加州 帕拉阿圖(Palo Alto)的資安公司Calif，旗下研究團隊在短短一周多的時間裡，就透過人工智慧(AI)模型打造出能夠迅速駭入即時通訊軟體微信 (WeChat)的電腦蠕蟲(computer worm)。Calif執行長泰當(Thai Duong，音譯)表示，這個資安漏洞相當罕見。

Calif指出，建構駭客 工具並不是為了出售，而是為了強化網路安全保護。泰當表示，微信的簡單資安漏洞有著強大功能，一旦落入駭客之手彷彿「夢想成真」。

Calif研究人員透過AI模型打造的電腦蠕蟲，能在幾個小時內侵入數億裝置的微信帳號：收到許久未聯絡的朋友來電，雖然沒有接聽，但幾秒鐘裡就已經造成傷害，因為來電者其實是劫持帳號的駭客。

報導指出，駭客得以秘密控制你的帳號，存取你的私人訊息，然後用你的號碼來聯絡你儲存的聯絡人，進而入侵更多帳號。數百萬帳號在幾個小時裡同樣淪落遭駭命運。這次攻擊是AI快速進展的最新證明，也是令人警惕的實例，發展速度已經超過監管機關甚至頂尖開發者的跟上腳步。

Calif把這次攻擊取名為「微蟲」(WeWorm)，這是目前已知第一款能在不需要受害者點擊或觸碰任何內容的情況下，就能跨越蘋果(Apple)iOS及谷歌(Google)安卓(Android)作業系統傳播的電腦蠕蟲。這種惡意軟體能在沒有人類協助之下，自行從一台機器跳躍到另一台機器。

這種「零點擊」(zero-click)類型攻擊跟一般釣魚式(phishing)電郵或簡訊相比殺傷力更大，因為不需要受害者踩入數位陷阱，很難防禦。

擁有微信的中國科技公司騰訊(Tencent)發言人證實這項資安漏洞，並表示在收到Calif聯絡後已修復問題。發言人在聲明中說，公司沒有理由相信安全性受到損害或有任何使用者受到影響，客戶並不需要進行應用程式更新。

Calif表示，駭客工具的建構來自開源AI模型與美國的尖端模型，但拒絕透露細節。

最近幾周，OpenAI與包括Calif在內等逾百家主要科技公司發表公開信警告說，由人工智慧推動的一波網路攻擊即將到来，各個機構與政府都必須做好準備。

在「微蟲」攻擊裡，一旦微信帳號遭到入侵，駭客就能閱讀、發送訊息或打電話，掌控受害者帳號。

騰訊在今年發表的一篇部落格文章表示，微信每月擁有超過14億活躍用戶。