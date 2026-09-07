杭特拜登將推迷因幣 用自己「爭議筆電」命名

杭特積極倡議加密貨幣，曾呼籲國會「理解加密貨幣的價值與潛在效用」，並稱「去中心化數位貨幣是必然的未來」。 (美聯社)

前總統拜登 的兒子杭特(Hunter Biden)將推出自己的加密貨幣 ，其靈感來自那台讓他聲名狼藉的筆電。

杭特透過社群媒體「X平台」發文預告「$LAPTOP」將於9日發行，並附上一段剪輯影片，內容取自多家媒體與現任總統川普政府官員提及這台筆電的畫面。

▲ 影片來源：X平台＠HunterBiden（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

華爾街日報8日率先報導，杭特2019年4月將筆電送至德拉瓦州一間電腦維修店，五個月後卻遭聯邦調查局(FBI )查扣；這台筆電內存有電郵、文件、財務紀錄，以及疑似顯示他在飯店房間與女性互動、吸毒的裸照。

2020年總統大選前夕，這台筆電及其內容在親川普媒體圈掀起軒然大波，成為輿論焦點；杭特的律師回應，檔案遭到竄改。

杭特最近頻繁在社群媒體、網路平台Substack與播客(podcast)節目上公開談論這段爭議往事。

杭特今年6月在X上寫道，調查人員發現的「只是一個一度嚴重成癮於古柯鹼與酒精的男人」，強調檢方並未查獲與貪腐等罪行相關的證據，僅涉及毒品使用。

杭特積極倡議加密貨幣，曾呼籲國會「理解加密貨幣的價值與潛在效用」，並稱「去中心化數位貨幣是必然的未來」。

杭特並非首位跨足加密貨幣的政治人物兒子，川普與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)去年1月重返白宮前，便已推出各自的迷因幣，兩人合計獲利高達10億元，而多數投資人血本無歸。

有線電視新聞網(CNN)報導，杭特的加密代幣將在Coinbase旗下的Base平台交易，Coinbase不予置評。