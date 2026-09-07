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男持槍衝向俄州民主黨州長候選人 數人受傷、艾克頓無恙

編譯周芳苑／即時報導
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一名持槍男子6日在俄州的競選活動中衝向民主黨州長候選人艾美．艾克頓(圖)，造成多...
一名持槍男子6日在俄州的競選活動中衝向民主黨州長候選人艾美．艾克頓(圖)，造成多人受傷，男子被巡警制服，艾克頓本人無恙。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州競選活動中，一名持槍男子衝向民主黨州長候選人艾克頓，造成多人受傷後遭逮捕，艾克頓本人未受傷，事件也引發兩黨譴責。

俄州" rel="154665">俄亥俄州公路巡警(Ohio State Highway Patrol, OSHP)稱，一名持槍男子6日在俄州坎菲爾德市集(Canfield Fair)競選活動中衝向州長民主黨候選人艾美．艾克頓(Amy Acton)，造成多人受傷，男子被巡警制伏，艾克頓無恙。

俄亥俄州公路巡警聲明說，38歲白人槍手哈瓦斯(Patrick Havas)強行穿過人群衝向艾克頓，過程中撞倒多名觀眾。哈瓦斯攜帶一把電擊槍和兩把手槍。

馬霍寧郡警長辦公室(Mahoning County Sheriff’s Office)表示，哈瓦斯被捕後，警方找到兩把手槍和一副指節銅套，他未揮舞任何武器、甚至沒有從槍套中取槍。

哈瓦斯已被送往郡監獄，被控擾亂治安和兩項攻擊罪。

遭俄州警方指控試圖行刺未遂的38歲白人槍手哈瓦斯的刑事照。(路透)
遭俄州警方指控試圖行刺未遂的38歲白人槍手哈瓦斯的刑事照。(路透)

俄州共和黨州長狄懷恩(Mike DeWine)發表聲明說，在政治或公共活動中以暴力威脅的行為絕不可接受。

艾克頓的對手是共和黨候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)；拉馬斯瓦米募到創紀錄的競選資金，透過競選集會和廣告抨擊艾克頓。

拉馬斯瓦米發言人勒克(Connie Luck)稱，6日發生的事情完全不可接受，艾克頓競選團隊發言人布洛克(Addie Bullock)則表示，艾克頓將挺身而出，反對讓大家敵對的混亂、仇恨和惡毒言論。

共和黨參議員赫斯特德(Jon Husted)也透過X電視台予以譴責。

全美近10年來政治暴力增加，包括2017年維吉尼亞州亞歷山大市(Alexandria)共和黨國會棒球隊訓練場槍擊案、2022 年加州針對時任眾議院議長、民主黨人裴洛西(Nancy Pelosi)丈夫遇襲案、2024 年賓州川普競選總統期間遭遇暗殺未遂案、今年 4月川普在白宮記者協會晚宴再遭暗殺未遂；此外，去年明尼蘇達州民主黨州議員及其丈夫和保守派評論員柯克(Charlie Kirk)在猶他州遇刺身亡。

艾克頓2019年任大學副教授之餘，被狄懷恩州長聘為俄州衛生廳廳長， 2020年初新冠疫情爆發後積極對抗疫情，成為全美關注焦點，卻也已起反對限制措施的州議會共和黨人和一般俄州民眾反彈。

精華 FAQ

  • 一名38歲男子在坎菲爾德市集的競選活動中強行穿過人群，朝艾克頓方向衝去，過程中撞倒多名觀眾，最後被州公路巡警制伏並逮捕。

  • 警方表示，嫌犯身上有1把電擊槍和2把手槍，另在逮捕後查到手槍與指節銅套；他目前被控擾亂治安與2項攻擊罪。

  • 報導指出，美國近10年政治暴力明顯增加，從國會棒球隊槍擊到多起針對政治人物的攻擊與暗殺未遂案，都顯示公共活動中的暴力威脅已成嚴重警訊。

俄亥俄州 俄州 民主黨

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