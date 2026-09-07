女兒幫父母簽FHA房貸弄錯規定 衍生後續自辦貸款難題
財經新聞網站Benzinga 7日報導，日前一名女子在社群網站Reddit發文求助，引發網友熱烈討問。發文寫道，前兩年幫父母共同簽署聯邦住房管理局擔保貸款(FHA Mortgage)，結果搞錯規定而不小心填寫自己是住在房子裡的借款人，導致後來自己要申請貸款時恐將遇到麻煩。
發文者指出，由於父母申請不到房屋貸款，於是2024年7月擔任爸媽30年期FHA房貸的共同簽署人(co-signer)，但後來發現填資料時卻搞不清楚狀況而把自己寫成屋子的借款人，還承諾會將房子當做主要居所(primary residence)。
她說，從來不曾在父母的這棟房子住過，最近想要申請一筆1萬6000元貸款以清償債務，擔心FHA貸款可能造成影響。她表示，父母在近期之內辦理重新貸款(refinance)的機會不高，因為兩人信用分數都在670分左右，信用額度使用率極高，負債收入比 (DTI)更是高達100%，父母合計收入每月約8000元，但維持生活最低基本開銷則要1萬1000元。
她表示，爸媽為了繳交FHA貸款，目前努力加班，以開Uber等方式賺外快。
報導指出，這名女子的狀況凸顯了共同簽署人的真正涵義，如果她填寫資料時沒有說明自己屬於「非居住共同借款人」(non-occupant co-borrower)，無意之間已經構成房貸詐欺，金融機構可能展開調查，要求立即償還所有貸款。
在借款人無法按時還款的情況下，共同簽署人就要對債務負責。雖然有多種出路，但沒有一種解決辦法是容易的，共同簽署人的信用勢必受衝擊。
報導分析，這名女子首先要取得自己簽署過所有文件的副本，釐清自己名字有沒有在房契(deed)上，並了解自己到底是列為房子的居住者、非居住共同借款人或其他身分，聯繫貸款機構之前可以先請教房貸律師或合格的房屋專業人員。
如果名字有在房契上，代表擁有房產所有權，如果只承擔房貸卻不擁有房子，則是截然不同的狀況。倘若真的無力負擔房貸，賣掉房子則是另一種考慮方案。
她在2024年7月幫父母簽署30年期FHA房貸時，疑似把自己填成住在屋內的借款人，並承諾將房子作為主要居所，和實際從未居住的情況不符。 因為她想再申請1萬6000元貸款清償債務，若先前文件被視為不實申報，可能影響信用與審核，甚至讓貸款機構追查她的身分與責任。 她應先取得所有簽署文件副本，確認名字是否在房契上，並釐清自己是居住者或非居住共同借款人，再諮詢房貸律師或合格專業人士評估後續處理。
精華 FAQ
她在2024年7月幫父母簽署30年期FHA房貸時，疑似把自己填成住在屋內的借款人，並承諾將房子作為主要居所，和實際從未居住的情況不符。
因為她想再申請1萬6000元貸款清償債務，若先前文件被視為不實申報，可能影響信用與審核，甚至讓貸款機構追查她的身分與責任。
她應先取得所有簽署文件副本，確認名字是否在房契上，並釐清自己是居住者或非居住共同借款人，再諮詢房貸律師或合格專業人士評估後續處理。
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