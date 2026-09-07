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陸軍退役的單親爸爸吐苦水「美國夢」破滅 36秒短片走紅網路

記者顏伶如／即時報導
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華盛頓郵報6日報導，17歲生日過後兩周便從軍，曾經派駐阿富汗的34歲陸軍退役單親爸爸勒繆(Wilton Lemieux)，每周200元的生活開銷讓他難以負擔，連續數月動用儲蓄好讓12歲與9歲女兒得以溫飽。四個月前，他在加油站為油價上漲感到氣憤，忍不住在車上拿出手機錄下一段抨擊「美國夢」的影片，發布到TikTok之後隔天起床竟收到2萬5000則留言，短短36秒發言迄今獲得280多萬瀏覽人次。

住在路易斯安納州韋斯特維戈(Westwego)的勒繆原本以為，影片發布之後只有以前陸軍老戰友會來留言開玩笑，但TikTok數據分析頁面則顯示，觀眾來自全美各地與全球四大洲。影片發布之後7小時，他的追蹤粉絲從幾十人突然上漲到突破3萬大關。

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▲ 影片來源：TikTok＠DadSacrificeCode（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

對於「美國夢」，勒繆曾在影片中說：「這全都是一場關於美好未來的幻覺，那個未來永遠也不會到來。」年輕時期的勒繆，可能認為自己以及某些網友的留言回應並不愛國。

勒繆的祖父是碼頭工人，祖母是家庭主婦。母親與繼父讓生活得以提升，勒繆一度覺得自己有機會成為家族當中生活過得最好的。從軍獲得的使命感，支撐他度過危險任務以及面對戰友離世的打擊。

勒繆剛派駐阿富汗赫爾曼德省(Helmand)不久便接到妻子產下女兒的消息。四個月後，隨軍牧師卻通知說女嬰在睡夢中死亡。

勒繆對退伍軍人事務部醫生坦承，焦慮感受讓大腦幾乎爆炸，曾經想要輕生，最後決定接受精神治療，留在美國陪伴再次懷孕的妻子。他在紐奧良傑克森營區(Jackson Barracks)負責宿舍管理，但恐慌症發作時讓他覺得「彷彿從山上摔落」。退伍軍人事務部診斷證實他患有創傷後壓力症候群(PTSD)身心障礙。

21歲時，勒繆再也繳不起退伍軍人房貸，婚姻告吹，前妻離開之後兩個女兒留在他身邊。目前他靠每月2500元殘障補貼過生活，兩臥公寓月租1000元，車貸250元，汽車保險300元，電話費100元。

精華 FAQ

  • 他因油價上漲與每周約200元的生活開銷壓力過大，在加油站情緒爆發，臨時用手機錄下36秒影片抒發對現實與未來失望的心聲。

  • 影片上傳後隔天就收到2萬5000則留言，瀏覽量突破280萬，粉絲也在7小時內從幾十人暴增到3萬以上，並擴散到全美與海外多洲。

  • 他靠每月2500元殘障補貼維生，還要負擔房租、車貸、保險與電話費；同時罹患PTSD，曾有輕生念頭，婚姻也因此破裂。

阿富汗 華盛頓郵報

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