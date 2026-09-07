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全美首創免費托兒 新墨西哥州挨批幫富豪聘保母

記者顏伶如／即時報導
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新墨西哥州2025年在各州當中首開先例，推出全面免費托兒(free child ...
新墨西哥州2025年在各州當中首開先例，推出全面免費托兒(free child care)，試辦計畫即將屆滿一年。由於計畫沒有排富條款，全州居民不分收入高低均可享受福利，結果挨批「幫百萬富豪聘請保母」。美聯社

墨西哥州2025年在各州當中首開先例，推出全面免費托兒(free child care)，試辦計畫即將屆滿一年。由於計畫沒有排富條款，全州居民不分收入高低均可享受福利，結果挨批「幫百萬富豪聘請保母」。華盛頓郵報7日報導，托兒名額需求大增，某些民眾仍在後補名單排隊，計畫開銷也比推出初期增加將近4億。

住在聖塔菲(Santa Fe)、育有兩個孩子的婦人達柯塔·里維拉(Dakota Rivera)說，去年9月聽到民主黨籍州長葛瑞夏姆(Michelle Lujan Grisham)宣布計畫時非常高興，可是迄今卻還找不到地方可以送孩子去免費托兒，只能靠家人幫忙、尋找社群媒體訊息以及雇用保母來解決問題。里維拉目前仍在10份不同的托兒候補名單上排隊。

全面免費托兒計畫的經費來自新墨西哥州的石油、天然氣豐厚收入。根據州政府估計，這項計畫每年可幫每名兒童的家庭省下1萬3000元。

不過，試辦計畫推出之後並不順利，報名參加的兒童人數直線上升，報名人數從3萬2000人增加到4萬7000人，遠遠超過州立托兒中心的負擔。葛瑞夏姆還面臨多項法律訴訟的挑戰，包括托兒計畫財務長提交吹哨者檢舉報告說，指出計畫出現8300萬元的經費缺口之後就被炒魷魚。

另外，批評人士說，全面免費托兒計畫一年成本可能上看8億左右，比推出初期增加約4億。州議會分析報告表示，某些較高收入家庭也享有免費托兒福利，恐將對最入最低的家提產生排擠效應。新墨西哥州共和黨領袖則形容這項計畫是「百萬富翁的保母」。

葛瑞夏姆接受MSNBC電視頻道專訪時坦承面臨挑戰表示：「我們是一邊飛，一邊打造火箭。」

葛瑞夏姆接受華郵專訪時說，新墨西哥州經驗將成為全國其他地區的藍圖。她表示，未來五年裡，州政府的幼兒基金將為計畫投入10億多元資金，比州議會最初撥款的經費多出3億元。

她表示：「沒人說這是一項便宜的項目，事實上很可能一點也不便宜。」她說：「這應該是對於兒童福祉與發展的投資，我們也是在這樣做。」

精華 FAQ

  • 主要因為計畫沒有排富條款，高收入家庭也能受惠，讓外界質疑福利分配不公，甚至被共和黨批評是在替百萬富豪聘請保母。

  • 報名人數從3萬2000人增至4萬7000人，遠超托兒中心負荷，許多家庭仍在候補名單等待，部分家長至今只能自行找保母或靠親友支援。

  • 經費來自州內石油與天然氣收入，官方估計每年可替每名兒童家庭省下1萬3000元，但一年總成本可能上看8億，較推出初期增加約4億。

華盛頓郵報 墨西哥 新墨西哥州

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