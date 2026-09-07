孩子幾歲才能獨自出門？5歲男童自己走去池塘 母親面臨犯罪起訴

孩子單獨出門結果家長遭到犯罪起訴的案件再添一例，引發「孩子幾歲才能獨自出門」的輿論熱議。示意圖。Image by Arek Socha from Pixabay

華盛頓郵報 6日報導，孩子單獨出門結果家長遭到犯罪起訴的案件再添一例，引發「孩子幾歲才能獨自出門」的輿論熱議。住在維吉尼亞州 威廉斯堡(Williamsburg)一處門禁社區(gated community)的婦人凱莉安·帕金森(Karyann Parkinson)，因為讓五歲兒子獨自步行去池塘，有鄰區看到孩子一人在外而通報社區警衛，警衛後來則報警，帕金森因此面臨「導致未成年不當行為」(contributing to the delinquency of a minor)罪名起訴，上個月遭到定罪。

2025年11月，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)家庭與兒童服務處(Division of Family and Children Services)調查認定，一對夫妻允許六歲兒子騎滑板車從0.25哩外的遊樂場自行返家，構成疏忽照顧兒童與虐待。夫妻上訴之後，遭控罪名獲得撤銷。

2022年，一名德州 婦人要求八歲孩子獨自走路0.5哩路途好讓情緒冷靜，後來遭到危害兒童罪名定罪，在牢中度過一晚，還因此丟掉工作。

2015年，馬里蘭州一對夫妻讓當時分別為十歲、六歲的兩個孩子從銀泉(Silver Spring)一座公園走回家，面臨疏忽照顧兒童指控，但後來獲判無罪。

今年6月5日，距離第五胎預產期只剩幾周的帕金森，帶著兒子山姆(Sam)在社區裡散步，途中經過幾個池塘，過馬路大約六次。山姆騎著腳踏車，撿到的大雁羽毛插在背包上。

回家後，山姆表示想要再去尋找更多羽毛。帕金森則開始準備午餐，大約20分鐘到30分鐘後有人敲門，手上拿著羽毛的山姆背後站著社區警衛。警衛表示，有鄰居對於山姆獨自在外感到擔心。

擁有家庭科學學士、今年5月畢業於威廉與瑪麗法學院(William & Mary Law School)的帕金森說，允許兒子獨自步行大約半哩，是因為她與丈夫都認為「讓孩子在安全範圍內遭遇合理風險、去做感到有信心的事」是很重要的。

她說，兒子安全無虞，有權獨自在社區行走。不過，警衛認為她觸犯法律而報警。

6月18日，警方第二次上門時帶著逮捕令。

帕金森上個月被判六個月緩刑，將被列入維州虐待與疏忽照顧登記(Abuse and Neglect Registry)長達七年。