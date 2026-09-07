新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

川普政府收緊國際學生簽證 及畢業後留美政策之際，威斯康辛州 兩所主要大學的國際學生人數大幅下降。根據麥迪遜威斯康辛大學(UW-Madison)及密爾瓦基威斯康辛大學(UW-Milwaukee)向法院提交的文件，2026年國際學生申請及入學人數明顯下滑，其中密爾瓦基威斯康辛大學國際學生入學人數較去年暴跌38.7%，麥迪遜威斯康辛大學國際研究生則預計減少20%。

「密爾瓦基哨兵報」報導，威州這兩大學是在一起針對聯邦政府的訴訟中，於上月向法院提交了宣誓聲明(declarations)，說明川普政府新的國際學生簽證政策對學校造成的實際影響。

密爾瓦基威斯康辛大學資料顯示，截至8月10日，該校國際學生申請數較去年同期下降42%，錄取人數減少29%，最終入學人數更下降38.7%。

麥迪遜威大同樣受到衝擊。2026年國際大學部申請人數較前一年下降10.9%，由1萬4433人減至1萬2857人；研究生申請則下降27%，校方預估國際研究生實際入學人數將減少約20%。截至目前，校方尚未公布2026年國際學生最終入學人數。

另方面，根據麥迪遜威大公布的數據，去年(2025年)春季該校約有3414名中國留學生 ，中國仍是該校最大的國際學生來源國。該校上學年(2025–26學年)的留學生人數共有7446人。

校方指出，國際學生減少不只是學費收入問題，也可能對研究及教學造成重大影響。麥迪遜威大目前約有3300名國際研究生及550名國際研究人員，國際學生約占助教、研究助理及研究生獎學金職位的40%。

兩校表示，國際學生人數下滑與川普政府收緊學生簽證政策有關。新政策預定9月15日生效，學生一般須在4年內完成學業，若需要延長留美時間，必須另外向政府申請；此外，學生也不能任意轉換主修或改攻不同層級的學位。

校方稱，許多博士課程平均需要5.8年才能完成，若限制學生簽證期限，可能迫使學生頻繁申請延期，增加行政負擔與不確定性。麥迪遜威大估計，每年可能需要提出逾2000件學生延期申請，行政人力及相關費用約60萬元。

部分已接受入學的國際研究生甚至選擇退出。校方提交法院的文件指出，一名研究生表示，新簽證期限政策，加上政府提出的10萬元畢業後工作訓練費用，使其「沒有現實選擇，只能退出」。

麥迪遜威大教務長John Zumbrunnen表示，國際學生對學校教學及研究至關重要，政策的不確定性正在削弱全球人才對美國大學的信心。他指出，美國大學正與加拿大、英國及澳洲等對國際學生政策較友善的國家競爭。

不過，國土安全部則表示，新政策是為了防止部分學生利用簽證制度長期留在美國、反覆註冊課程，並強化對國際學生的管理與審查。

國際學生減少的影響也可能擴及威州整體經濟。根據國際教育協會NAFSA資料，2024至2025學年，威州約1.6萬名國際學生為州經濟帶來約5.71億元經濟活動。