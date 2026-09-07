我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑對菊花品種 為秋季庭院增色

孩子幾歲能獨自出門？5歲童走去池塘 母遭起訴

買菜變全職照顧 X與千禧世代女性扛照護父母重責

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)報告，為年...
根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)報告，為年邁父母提供無償照護的民眾當中，59%為女性。示意圖。（美聯社）

為了協助年邁父母，從最初偶爾幫忙買菜、拿藥與接送看病，像滾雪球一般最後演變成全職照顧的重責大任，如今絕大多數正由X世代與千禧世代女性無償承擔，醫療人員與專家都注意到這種責任慢慢加重的「照顧責任蔓延」(caregiver creep)現象。

衛報(The Guardian)報導，最年長的嬰兒潮世代今年將屆滿80歲，未來照護需求將越來越高；根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)報告，為年邁父母提供無償照護的民眾當中，59%為女性。

許多X世代(gen X)、千禧世代(millennial)女性目前都感受到「三明治世代」壓力，除了個人事業外，還要同時照顧父母與孩子。

根據「照護者聯盟」(Caregiver Alliance)定義，「照護者」(caregiver)指無償協助他人日常生活活動或醫療事務的個人，有別於在家中或照護機構提供協助的「有薪照護提供者」(paid care providers)。

住在丹佛的45歲軟體銷售總監艾略特(Kim Elliott)，公公生病後由她主要照顧，而不是公公的兩個兒子承擔。她幫公公訂購雜貨、買衣服，做好晚餐之後送到公公住處。

艾略特說，帶公公去看病時，被醫護人員稱呼為「照護者」的那一刻，突然意識到自己承擔照顧責任，「而且這些年來的照顧責任其實是有專有名詞的」。

相較於承擔公公的照顧責任是逐漸增加，艾略特母親則是突然生病，2022年被診斷出患有惡性血癌，需要緊急幹細胞移植與全天候照護。疫情期間，母親從加州搬到科州與她同住，她成了母親的幹細胞捐贈者與照護者。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)估計，全美約5300萬人為親人提供價值超過8700億元的無償照護。專家說，照護者承受巨大壓力、照護工作繁重且資源不足，儼然已構成危機。

現居新澤西州的49歲時尚及品牌顧問狄拉加德(Jackee de Lagarde)，2010年由於父親生病，與丈夫從舊金山搬到紐約以照顧。狄拉加德父親2012年過世，醫療開銷讓她的母親陷入經濟困難。狄拉加德2013年生下兒子之後，母親便搬來同住順便幫忙帶孫，母親2021年診斷患有進行性上眼神經核麻痺症(PSP)，狄拉加德變成全職照顧母親。

艾略特2015年創立電子報Gray Monster服務正在照顧父母的民眾，提供實用資源與工具。

精華 FAQ

  • 它指的是原本只是偶爾幫父母買菜、拿藥或接送就醫，最後因需求增加而逐步擴大成長期、甚至全職的照護責任，常讓照顧者措手不及。

  • 報導指出，X世代與千禧世代女性最常扛起照顧父母的責任，很多人同時還要兼顧工作與孩子，承受典型「三明治世代」壓力。

  • 約翰霍普金斯大學估計，美國約有5300萬人提供價值超過8700億元的無償照護；專家認為，照顧者壓力大、資源不足，已接近危機。

上一則

墨國諾加列斯爆安全威脅 美發警示

下一則

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

延伸閱讀

出身離島奪技能競賽金牌 父親長14公分大腫瘤「怕兒分心」賽後才揭露

出身離島奪技能競賽金牌 父親長14公分大腫瘤「怕兒分心」賽後才揭露
封面故事／陪伴老媽醫療長照 實戰全紀錄

封面故事／陪伴老媽醫療長照 實戰全紀錄
懶人包／川普2.0兒童福利給不停 減稅、兒童帳戶、托育補助一次看

懶人包／川普2.0兒童福利給不停 減稅、兒童帳戶、托育補助一次看
逾200萬老年人犧牲退休生活養孫 其中110萬人60歲以上

逾200萬老年人犧牲退休生活養孫 其中110萬人60歲以上

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06
密蘇里州核發車牌機構稱，所有個人化車牌都必須經過三級審查，最後一階段還包括法律部門審核。(密州稅務廳官網)

密蘇里核准辱華字眼車牌 亞裔震驚控種族歧視

2026-09-03 10:28

超人氣

更多 >
同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...

退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...
波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死

波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死