墨國諾加列斯爆安全威脅 美發警示

墨西哥西北部索諾拉州(Sonora)諾加列斯(Nogales)出現安全風險，美國駐墨西哥大使館與駐諾加列斯領事館5日對美國政府人員發布警告要求限制活動，美國公民旅遊警示也維持在「三級」(Level 3)「重新考慮前往旅行」(Reconsider Travel)。(路透資料照片)

墨西哥 西北部索諾拉州(Sonora)諾加列斯(Nogales)出現安全風險，美國駐墨西哥大使館 與駐諾加列斯領事館5日對美國政府人員發布警告要求限制活動，美國公民 旅遊警示也維持在「三級」(Level 3)「重新考慮前往旅行」(Reconsider Travel)。美國國會議員也呼籲在諾加列斯以及附近地區的美國公民注意美國政府發布的警告。

福斯新聞網7日報導，美國駐墨西哥大使館與駐諾加列斯領事館均未具體說明威脅來源。

與駐諾加列斯領事館在聲明中說：「由於威脅資訊，美國政府在諾加列斯的活動，以及前往該地區的旅遊，均已改為限制於白天進行必要行動。」聲明表示：「我們同時針對這項威脅與狀況改變向美國公民發出警告。」

索諾拉州安全委員會(State Security Board)表示，在安全警告發布後已聯繫美國領事官員。索諾拉州官員說，並沒有關於安全威脅的具體訊息能提供給大眾，但會在諾加列斯採取防範措施。

州政府官員說，所有民眾都應該提高警覺，注意周遭環境，若遇到意外事件則尋求掩護，向親友報平安，遵循墨西哥執法單位指示，並且留意當地媒體最新消息。

共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)在社群媒體X發文，呼籲在諾加列斯與附近地區的美國人，或者有親友在諾加列斯的美國人，隨時注意美國政府的指引與警告。

畢格斯表示：「我們為能置身危險之中的美國公民與人員的安全祈禱。」