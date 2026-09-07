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遇美國國內匯款詐騙若24小時內通報FBI 資金追回機率有八成

記者顏伶如／即時報導
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圖為聯邦調查局（FBI）。（路透）
圖為聯邦調查局（FBI）。（路透）

華爾街日報6日報導，想要保護家中長輩不要成為金融詐騙受害者，必須借鏡行為科學的策略，從探索人們為何上當的心理開始，摩根大通(JPMorgan Chase)2024年便聘請一位行為科學家，協助員工要怎麼跟受到詐騙份子操控的受害者對話，美國銀行(Bank of America)則有專家團隊專門辨識金融剝削行為，以便協助高風險客戶。非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)指出，遇到美國國內詐騙如果在24小時之內通報聯邦調查局(FBI)，資金成功追回機率有八成，若延遲超過72小時才通報則毫無機會。

許多在海外設立據點的大規模詐騙運作，透過網路與受害者建立深厚的感情或浪漫關係，手段通常包括讓受害者跟可能介入阻止上當的親人失去信任。

45歲的海瑟‧布朗(Heather Brown)與37歲妹妹梅莉莎(Melissa Brown)發現73歲母親在網路認識的男子其實是騙子，檔案照片來自竊取他人社群媒體帳號，但把證據提供給母親後，卻被母親指責不想讓她擁有「真正的快樂」。海瑟表示，母親大約兩年期向一連串追求者累計匯款將近50萬元，今春曾每天匯出2000元。

從行為科學的角度來看，與受騙家人互動時要保持冷靜。

專門研究金融詐騙的明尼蘇達大學(University of Minnesota)社工副教授狄列瑪(Marti DeLiema)說，逼問等指責方式可能為讓受害者變得自我封閉，父母若覺得兒女企圖干預感情或財務決定，尤其容易提高防衛，最好以中立方式開啟對話，例如詢問：「是怎麼在網路認識這個人的？這個人怎麼樣？」

詐騙份子通常花好幾個月假裝關心受害者以贏得信任，家人必須打破這種迷思才能取得信任，這比提供任何受騙證據更加有力。

摩根大通聘請的行為科學家休波特(Elizabeth Huppert)指出，可以簡單表明「我是為了保護您，確保財務安全，我會對於擔心事項完全坦白」，騙子通常向受害者洗腦說親人一定會試圖干涉。

布朗姊妹的母親就被詐騙份子操控，當手機應用程式被家人限制之後，騙子改用電郵跟母親聯繫，兩個女兒反而被母親封鎖好幾個月。

休波特說，與受害者對話要聚焦於正在發生的事情，把責任歸咎於罪犯，降低受害者的羞愧感，同時組織一支龐大隊伍在不同對話裡一起說服，包括銀行人員、親朋好友、財務顧問等。

精華 FAQ

  • 政府稽核處指出，若在24小時內通報FBI，資金成功追回機率可達8成；若延遲超過72小時才通報，幾乎就沒有追回機會了。

  • 摩根大通聘請行為科學家訓練員工與受害者對話，美國銀行也設專家團隊辨識金融剝削，目標是及早介入高風險客戶並降低損失。

  • 專家建議保持冷靜，不要逼問或指責，改以中立問題開場，聚焦當下發生的事情，並把責任指向騙子，同時集結銀行、親友與財務顧問一起說服。

FBI 詐騙 華爾街

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