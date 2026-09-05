母殺3子案流審 捐款迅速衝破117萬 幾乎每分鐘都有人解囊

琳賽·克蘭西聽到法官宣布流審時，注視著陪審團的神情。(美聯社)

紐約郵報、每日郵報5日報導，琳賽·克蘭西(Lindsay Clancy)殺害3子案因陪審團無法達成一致裁決而宣告流審後，為她父母設立的GoFundMe募款頁湧入大筆捐款，金額迅速突破117萬美元，幾乎每分鐘都有新捐款進帳。

周五流審消息公布當天，募款發起人穆利根(Brandee Mulligan)隨即更新頁面，宣布將目標從原本的200萬美元提高至300萬美元。

她寫道：「我決定提高這次募款的目標，因為整個司法程序已經延長，寶拉(Paula)與麥克(Mike)離開住家、每天陪伴女兒所需承擔的開銷，也跟著拉長了。」

案發後，克蘭西70歲的父親麥克·馬斯格羅夫(Mike Musgrove)與73歲的母親寶拉·馬斯格羅夫(Paula Musgrove)，從康州搬到距離約150哩、女兒受審所在地的麻州 ，就近陪伴。

現年42歲、育有3名子女的穆利根曾表示，她當初發起這個頁面時，與克蘭西雙親並無聯繫，「甚至沒有先徵求他們的同意」；後來她才輾轉聯繫上克蘭西的辯護律師，並取得克蘭西父母首肯。

克蘭西被控以健身彈力帶勒斃3名子女，分別是5歲的科拉(Cora)、3歲的道森(Dawson)，以及8個月大的卡蘭(Callan)。辯方主張她行凶時產後精神病發作，情況又因服用多種處方藥而惡化；檢方則稱她當時神智清醒，且犯案經過精心策畫。

有3人各捐出5000美元

流審裁決出爐後，5美元至300美元不等的單筆與定期捐款湧入募款頁；審判期間還有3名捐款人各捐出5000美元。

有捐款人留言：「我的心與琳賽和她的父母同在。無法想像你們一家所承受過、至今仍背負的痛苦有多深。」另一人則寫道：「這是我第五次捐款了。實在無法想像琳賽和她的家人此刻的心情。」