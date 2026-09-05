我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

幫友代墊關稅200多元竟涉走私大麻 女子來美旅遊捲運毒

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄地方法院。(本報系資料照)
高雄地方法院。(本報系資料照)

一名王姓女子先前在美國洛杉磯旅遊時，受丈夫的朋友委託，請台灣閨密幫忙以無摺存款方式代墊200多美元關稅給物流公司，不料該批貨櫃竟夾藏多達100包第二級毒品大麻，檢方認定王女涉嫌替走私集團繳納關稅將她起訴，不過法官認定王女僅是單純受託代轉小額款項，無證據證明她對走私毒品知情，判決王女無罪。

判決書指出，走私運毒集團於2022年間冒用台灣某營造公司名義，從加拿大訂購貨櫃走私大麻到台灣，王姓女子受丈夫的朋友「E」所託，稱有台灣朋友需要代匯約200多美元的款項，王女因人在國外且帳戶無法使用，便請人在台灣的好友呂姓女子協助，以「吳婉諭」名義至銀行無摺存款新台幣8949元至金鼎物流公司帳戶，用以支付貨物關稅及領單費。

隔月中旬，高雄港海關與調查局航業調查處高雄站執行查驗時，在該貨櫃箱內赫然查獲夾藏大麻100包，檢警隨後啟動監控歷程，在台中抓獲前來簽領貨物的蔡姓少年與吳姓男子等人。

檢方追查資金來源時，發現關稅是由呂女受王女指示匯入，認定王女涉及幫助走私運毒及參與犯罪組織，將她提起公訴。

法官審理時，王女堅稱不知情，辯稱當時人在洛杉磯，丈夫的朋友「E」聲稱台灣家人朋友需要台幣，拿了美金現金請她幫忙轉帳，她想說金額不到300美元非常小，才請好友呂女幫忙，填寫的聯絡電話也是自己過去在台灣使用的舊手機號碼，入境被捕後，她也主動提供「E」及其妻子的社群帳號資料供檢警調查。

高雄地院審酌，匯款金額僅8949元，且是匯入合法登記的國際物流公司，一般人客觀上難以察覺有異，加上王女於存款憑條上留存的是自己真實使用過的舊手機號碼，並未故意隱匿身分，事後亦積極配合提供受託來源資訊。

法官認為，檢方提出的證據僅能證明王女有委託他人匯款的事實，無法證明王女主觀上知道該筆款項與走私大麻有關，亦無法證明她與運毒集團有犯意聯絡。基於無罪推定原則，判決王女無罪。全案仍可上訴。

精華 FAQ

  • 她在洛杉磯旅遊時，受丈夫朋友委託，請台灣友人代匯約200多美元關稅給物流公司，後來該貨櫃被查出夾藏大麻，檢方因此懷疑她涉案。

  • 檢方認定她幫助走私運毒並參與犯罪組織，但法院審酌金額僅8949元、匯入合法物流公司，且她有配合調查，認為不足以證明她知情。

  • 法官認為一般人難從小額匯款看出異常，王女未刻意隱匿身分，還主動提供相關聯絡資訊，檢方也無法證明她知道款項與運毒有關。

大麻 關稅 洛杉磯

上一則

母殺3子案／每8位產婦有1人產後憂鬱 但精神病極少

下一則

白宮官網推MAGA街機遊戲 蓋邊境牆抓非法移民

延伸閱讀

男陪小三墮胎後簽分手協議 4年轉49.9萬 妻提告、法院判了

男陪小三墮胎後簽分手協議 4年轉49.9萬 妻提告、法院判了
45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天
皇后區白石鎮郵局職員涉監守自盜 15個月偷走逾2.1萬元

皇后區白石鎮郵局職員涉監守自盜 15個月偷走逾2.1萬元
華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底