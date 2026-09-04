年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

據紐約郵報報導，匹茲堡大學（University of Pittsburgh）正在以年薪45,000元招聘一名活動企畫人員。

沒錯，這份工作的薪酬並不高，而且所要求的技能似乎也相當基礎。但據說這仍是一個競爭極其激烈的職位，沒有任何美國候選人能夠勝任。這份工作及其他H-1B職缺，每年就有數以萬計。

．H-1B引發不滿

H-1B簽證計畫允許美國企業每年引進超過8.5萬名外籍勞工。如今，這項制度正日益引發美國年輕人的不滿。原因很簡單：在本就已經十分緊張的就業市場中，他們認為自己的工作機會正在被外籍勞工取代。

如果共和黨希望在今年11月的期中選舉中爭取Z世代選民，那麼終止H-1B計畫，或至少對其進行重大改革，應該成為議程中的一環。

上周，川普總統再次嘗試限制H-1B的使用，提議雇主每聘用一名H-1B勞工，就必須支付高達103,265元的費用。

然而，H-1B的支持者認為，這項制度不可或缺。當美國本土人才無法填補某些高階工程、科學與資訊科技職位時，美國就需要透過H-1B吸引高技能的外國人才。過去，支持者甚至曾透過法律訴訟，阻止類似的政策措施。

很顯然，如果美國能夠把競爭對手國家的頂尖人才吸引過來，這對美國的國家利益確實可能是一件好事。

但問題在於，實際情況未必如此。

匹茲堡大學的這份招聘公告就是一個例子。太多企業利用H-1B計畫，引進願意接受遠低於美國勞工薪資水準的半技術型勞工。

越來越多Z世代與千禧世代年輕人開始反對他們所認為的這種做法，也就是由政府協助引進一批廉價、技能普通的勞工。他們認為，這些外籍勞工正在擠壓甚至搶走原本屬於美國人的工作機會。

．年輕人工作受擠壓

這類個人案例並不少見。

一名在電腦科學領域工作的年輕親戚曾向一名媒體作者抱怨，他和同事必須花費大量時間「手把手」教導新進的H-1B勞工，而這些員工主要來自印度。

他們對此感到十分不滿，因為自己不僅必須更加努力工作、承擔更多工作量，與此同時，自己的職位卻又面臨被取代的威脅。

「我兒子是一名曾獲表彰、兩度派駐伊拉克的美國海軍陸戰隊軍士，而且擁有大學IT學位。但他花了將近五年的時間，才終於找到自己所學領域的工作，因為所有入門級職位都被H-1B簽證持有人占去了。」

一名網友在一部討論這項議題的YouTube影片下方留言如此寫道，「這種不公真的讓人憤怒至極。」

而且，這種不滿並不是最近才出現，而是已經困擾美國勞工多年。

另一名網友回憶，大約20年前，他在FedEx任職的部門曾經聘用一名H-1B光學工程師，但對方甚至不知道如何撰寫軟體。「最後，我在實驗室裡設立了一個小型課程，教他們基本技能，但他們始終無法產出真正可以使用的程式碼…真是一場災難。」

公平地說，美國STEM勞工面臨的也並非全是逆風。

根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的預測，到2034年，軟體開發人員、品質保證分析師及測試人員的就業機會將成長15%，遠高於所有職業的平均增幅。

即使某些產業正在萎縮，這些工作者所掌握的技能也能轉移到技術工種領域。預計到2030年，七個重要產業將面臨140萬個職缺無人填補的問題。

因此，如果美國年輕人沒有挺身而出、進入這些職場，那麼維持H-1B現行制度似乎仍有一定的合理性。

．STEM人才供過於求

但事實是，美國擁有大量優秀的年輕人才，問題只在於，這些人才並沒有被充分啟用。

根據移民研究中心（Center for Immigration Studies）的資料，2022年有1,720萬名處於工作年齡的美國人擁有STEM學位，但實際上只有860萬人從事STEM工作。

這些數據顯示，美國或許存在一個具備STEM資格人才供過於求的現象。

然而，隨著H-1B勞工大量進入美國勞動市場，基本的供需關係意味著，他們的存在勢必可能對美國STEM勞工的薪資形成下行壓力。

原因在於，對雇主而言，H-1B勞工可能意味著更低的薪資成本：在教育程度、職業、年齡、性別及所在地等條件完全相同的情況下，這些外籍勞工的薪資比美國勞工低16%。

對許多年輕美國人而言，他們不願接受這樣的前景，大型科技公司可以用更低的薪資聘用外籍勞工，而自己卻被迫在薪資與就業機會上與之競爭。

與此同時，關於H-1B計畫存在腐敗與舞弊的指控，也一直層出不窮。

一般而言，外國勞工若要取得H-1B簽證，需要擁有學士學位或更高學歷。

然而，這項計畫也存在詐欺問題。例如，一些所謂的「文憑工廠」（diploma mills），也就是販售假學位，或在幾乎沒有實質課程要求的情況下發放學歷證明的機構，可能協助移民繞過相關資格門檻。

最終的結果是，一些技能普通的勞工得以進入美國辦公室，從事辦公室行政、資料輸入，甚至是活動企畫等工作。

這也正是為什麼許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。

在他們看來，美國人完全有能力填補每年8.5萬個H-1B職位，只要企業願意給他們公平、合理的薪資。