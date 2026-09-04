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它們要去哪？送餐機器人大塞車 芝加哥民眾傻眼

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝加哥林肯公園區的街道，日前出現送餐機器人大塞車的奇景。(instgram@be...
芝加哥林肯公園區的街道，日前出現送餐機器人大塞車的奇景。(instgram@beccarunschicago提供)

芝加哥日前出現多台送餐機器人同時擠在人行道上的罕見景象，一名民眾跑步經過時拍下畫面，引發網路關注。

拍攝影片的歐斯坦(Becca Ostien)4日向本報記者表示，她本周稍早外出跑步時，發現原本的跑步路線被多台送餐機器人擋住，並將影片上傳，配文寫道：「今天早上的跑步路線好擁擠。」

這段送餐機器人大塞車罕見景象，發生在芝加哥林肯公園區(Lincoln Park)，當時至少十多台Coco送餐機器人同時擠在人行道上，歐斯坦回憶，8月31日她早晨出門不久，她在北克拉克街(North Clark Street)看到至少12台Coco送餐機器人「塞」在一起。

「我當時想，這是什麼？全部都是Coco嗎？」她說，「它們聚在一起，好像完全不知道要去哪裡。」

她表示，位於中間的機器人似乎試圖離開，但兩端的機器人則停在原地，幾乎完全不動，導致人行道遭到堵塞。

▲ 影片來源：instgram@beccarunschicago提供

這起事件也再次引發外界對送餐機器人在芝加哥人行道上運作方式的討論。此前，芝加哥已有送餐機器人發生故障並撞上公車候車亭的事件。

負責營運這些機器人的Coco公司表示，事件是由人行道部署錯誤所造成。公司指出，多台Coco機器人在每日路線開始、離開基地時同時重新規劃路線，因而短暫聚集在一起，形成「機器人群聚」現象。

Coco表示，這並非機器人的正常運作方式，公司團隊很快找到並修正問題，數分鐘內即清除現場機器人並恢復正常運作。公司也已修正導致此次事件的路線設定，並增加防護機制，避免類似情況再次發生，同時對造成芝加哥居民不便表示歉意。

這並非芝加哥送餐機器人首次發生故障。今年稍早，已有兩台送餐機器人先後撞上芝加哥公車候車亭，其中一台由Coco營運，另一台則屬於SERVE Robotics。

精華 FAQ

  • 事件發生在芝加哥林肯公園區的北克拉克街，當時至少有12台Coco送餐機器人同時擠在人行道上，形成罕見的堵塞景象。

  • 拍攝者Becca Ostien表示，她跑步時原本路線被機器人擋住，看到多台Coco機器人聚在一起，像是不知道要往哪裡走，部分機器人幾乎停在原地。

  • Coco表示，原因是人行道部署錯誤，導致多台機器人在每日路線開始、離開基地時同時重新規劃路線而短暫群聚；公司已修正設定、加強防護並致歉。

芝加哥 林肯

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