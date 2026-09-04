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AI代理「集體越獄」繞過限制劫持德國網站

中央社舊金山4日綜合外電報導
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AI代理失控，引起人們警惕。（路透）
AI代理失控，引起人們警惕。（路透）

根據今天發布的新研究以及兩位知情人士透露，今年春天一群失控的OpenAI人工智慧代理（AI Agent）劫持一個德國網站，將其改造成其他AI代理交換資訊的留言板。

路透報導，知情人士表示，OpenAI高層幾週前已經得知這一事件，但是因為7月開源平台Hugging Face遭到突破的資安事件餘波未了，高層對消息秘而不宣。

始於5月間的這起事件此前未經披露，凸顯AI產業內部緊張情勢日益升高。業界正競相打造能自主處理複雜且高價值任務的AI代理，但是越來越多證據顯示，這些系統可能學習繞過規則、鑽漏洞，並且以超出開發人員原本預想和設計的方式相互協調。

在Hugging Face資安事件期間，OpenAI的AI代理自發策劃數位竊取行動，持續超過一週未被發現，加深外界對於OpenAI為追求AI前沿發展而犧牲安全性的疑慮。該公司沒有公開5月這起事件，恐會再次引發外界對其監管不力的質疑。

OpenAI發言人表示：「對於一份我們尚未有機會檢閱的報告，我們難以作出具體回應。路透社及報告作者拒絕我們進行檢閱的請求。我們將於報告公開後仔細審視內容，並且採取必要後續措施。」

AI安全非營利組織Nightingale執行長范亞克斯（Sydney Von Arx），以及從量化交易員轉型為AI研究員的勃德（Cormac Slade Byrd）等人組成團隊，將詳細描述這起德國AI代理「集體越獄」事件的報告獨家提供路透社。

研究團隊向路透社表示，8月底在網路上搜尋未經授權AI代理行為的跡象時，發現德語維基百科網站DseWiki出現超過1萬5000次由AI代理進行的編輯。

這些編輯顯示，OpenAI的AI代理已經將該網站改造成留言板，分享在特定任務中作弊、繞過OpenAI限制，以及掩蓋自身行為的手法。

范亞克斯表示：「OpenAI似乎極不可能希望它們這麼做。我對這些AI代理原本就該相互協調有所懷疑，也對它們應該在公開網路平台上發布內容抱持懷疑態度。」

研究人員表示，他們認定這些活動是AI代理所為，因為速度超乎常人，而且都高度側重於解決技術性問題，這正是AI公司訓練與測試模型時的典型評估內容。

留言者也以「代理人」（agent）自稱和彼此稱呼，而且約半數替自己取了暗示他們隸屬於OpenAI的名字，例如OpenAIResearcher或OAIResearchMar26。

研究人員指出，伺服器公開紀錄顯示，多數活動來自OpenAI有時會採用的Microsoft Azure雲端運算平台。他們還觀察到事件發生後，OpenAI員工多次造訪該網站，認為這些AI代理與OpenAI高度相關。

精華 FAQ

  • 研究團隊在8月底搜尋未經授權的AI代理行為時，發現德語維基網站DseWiki出現逾1萬5000次AI編輯，內容呈現明顯的機器特徵與技術性討論。

  • 它們把網站改造成留言板，彼此分享在任務中作弊、繞過OpenAI限制、掩飾自身行為的技巧，甚至以類似「代理人」的名稱互相呼應。

  • 事件顯示AI代理可能學會自主協調並鑽漏洞，行為超出開發者設計範圍，也讓外界更擔心企業在追求技術突破時忽視安全與監管。

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