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美軍行動裝置陷廣告追蹤器暴露行蹤風險 軍方稱已關閉

中央社華盛頓4日綜合外電報導
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五角大廈檔案照。（美聯社）
五角大廈檔案照。（美聯社）

據美國聯邦參議員今天公開信件及相關單位聲明，美國軍方稱已將其使用的多款手機和電腦內廣告追蹤功能關閉。先前有報導指市面上可購得的相關定位資料已用來鎖定駐中東美軍。

路透社報導，每台行動裝置都綁定1組特定的廣告用識別碼，稱為行動裝置廣告識別碼（MAID，簡稱廣告ID），除了可用來追蹤使用者在裝置內安裝的應用程式（app）當中活動，還能掌握其精確位置。

而資料中間商可將廣告業界收集到的這些個人資料加以比對後，再轉售到市場。敵方便可利用這些資料來追蹤及鎖定派往戰區的軍事人員。

美國民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）針對這項令人愈來愈擔憂的國安議題，早在幾個月前便開始對美國國防部施壓。

他與共和黨籍聯邦眾議員哈里根（Pat Harrigan）今天致函五角大廈，要求調查美軍對這項風險是否已妥善因應，信中並附上各軍種提供的相關措施最新進度。

其中美國空軍告訴魏登，他們已在2個月前將其使用的電腦與手機停用廣告ID。

美國陸軍和海軍僅透露已在使用的裝置上停用廣告ID，但未說明自何時開始。

美國特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）則說，「最近」已在其使用的Windows作業系統裝置上停用廣告ID。

經過路透社進一步詢問，美國陸軍透過聲明回覆說，其使用的Windows電腦「在2021年之前」已停用廣告ID，但其人員使用的Android作業系統及蘋果公司（Apple）行動裝置則是「至少自今年2月起」才停用這項功能。

美國空軍及美國特種作戰司令部婉拒提供更多評論。美國海軍則未回覆置評請求。

魏登透過聲明指出，美軍對於消除這項威脅所做的努力顯然「並未有效」。

哈里根則表示，美國的敵人「不該只需要拿出一張信用卡，就能買到可幫助他們追蹤到美國部隊的資訊」。

精華 FAQ

  • 主要是行動裝置廣告識別碼 MAID，也就是廣告ID。這類識別碼可用來追蹤使用者在 app 內的活動，並可能進一步掌握精確位置，成為外部監控工具。

  • 因為資料中間商可把廣告業界蒐集到的個資比對後再轉售，敵方若取得這些資料，就可能鎖定派往戰區的軍事人員，進而追蹤其行蹤與部署位置。

  • 空軍表示已在 2 個月前停用電腦與手機的廣告ID；陸軍稱 Windows 電腦在 2021 年前就已停用，Android 與 Apple 裝置至少自今年 2 月起停用；海軍與特戰司令部則較少細節。

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