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額顳葉失智症常在中年發病 卻被誤判精神疾病或中年危機

記者顏伶如／即時報導
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動作巨星布魯斯·威利(Bruce Willis)。（美聯社）
動作巨星布魯斯·威利(Bruce Willis)。（美聯社）

動作巨星布魯斯·威利(Bruce Willis)與電視主持人溫蒂·威廉斯(Wendy Williams)最近幾年相繼發病成為知名案例，讓原本鮮少受到討論的額顳葉失智症(frontotemporal dementia，FTD)獲得關注。華盛頓郵報4日報導，這種失智症常在中年出現，卻被誤判為精神疾病或中年危機。

雖然額顳葉失智症相對少見，約占所有失智症病例5%至10%，在美國估計影響5萬人到6萬人，卻是早發性失智症裡最常見的一型。大約60%病患年齡在45歲至64歲之間，比占失智症大多數的阿茲海默症患者平均年齡小了好幾十歲。

FTD侵襲大腦的部位不同，初期症狀也跟阿茲海默症有著極大差異。

舊金山加大(University of California at San Francisco)愛德華與珍珠費恩記憶與老化中心(Edward and Pearl Fein Memory and Aging Center)主任兼神經學教授米勒(Bruce Miller)表示，FTD通常開始於大腦前部，這個部位對行為、社交互動調節、成癮、動機、組織與規劃極為重要。

他說，FTD經常最先出現行為與情緒改變，而不是像阿茲海默症患者的記憶力減退或思考障礙，這就是為何FTD常被誤診為精神疾病的主因。

米勒說，與遺傳有關的病例數量可能非常高，發病年齡因此降低，至於跟遺傳無關的病例，專家仍在探索病因，但為生活方式可能是重要因素，頸部創傷也是研究人員正在了解的風險因素。他說，FTD惡化速度約是典型阿茲海默症的兩倍，平均預期壽命大約7年到13年。

FTD最常開始於額葉，早期症狀通常包括行為或性格改變，也就是「行為變異型FTD」(behavioral-variant FTD)。最常見的症狀很容易被誤認為是憂鬱症、躁鬱症等精神疾病，或誤判是壓力、倦怠甚至中年危機。

FTD常見初期症狀包括：

＊冷漠

對人事物不再關心，失去興趣

＊成癮行為

重度酗酒、吸毒、性成癮

＊喪失同理心

跟伴侶、兒女、朋友、同事漸行漸遠，失去感同身受的能力

＊規畫、組織與管理金錢出現困難

許多患者因此落入詐騙陷阱

＊去抑制化(Disinhibition)

不再遵守社會尺度，開始做出偏離規矩的冒犯言行，例如在公共廁所小便不關門

麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)布萊根神經科學研究所(Brigham Neuroscience Institute)神經科醫生迪克森(Brad Dickerson)說，家人與親友通常最先察覺異狀，患者則覺得自己毫無問題，由於失智症與精神疾病遭到污名化，患者與家屬不敢求醫，即使看醫生通常也是轉診到精神科，而不是神經科，等到確認為失智症時病情通常已經惡化。

精華 FAQ

  • 因為它多先出現行為、情緒與人格改變，而非記憶衰退，患者可能冷漠、衝動、失去同理心，因此容易被誤判為憂鬱、躁鬱、壓力反應或中年危機。

  • 它是早發性失智症中最常見的一型，約60%患者在45歲至64歲間發病，約占所有失智症5%至10%，在美國估計影響5萬到6萬人。

  • 常見初期症狀包括對人事物失去興趣、成癮行為、無法同理他人、規畫與理財困難，以及去抑制化行為，例如做出違反社會規範的冒犯舉動。

華盛頓郵報 阿茲海默症 失智症

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