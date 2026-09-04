TSA社群網站發文籲旅客注意：花生醬是液體
經常出現於美國人廚房裡的花生醬，在機場過安檢時可能被攔下。隨身攜帶花生醬必須遵守不得超過3.4盎司(約100毫升)容量限制，否則就要放入託運行李。運輸安全管理局(TSA)2日在社群網站X發文寫道：「花生醬就是液體，我們早就說過，這次附上憑據。」
TSA發文附上Google AI Overview螢幕截圖，解釋為何花生醬被歸類為液體。
根據TSA網站資料，乘客攜帶隨身行李的液體、膠狀物以及噴霧劑，都必須裝在3.4盎司或更小的容器當中，並且要能放進一夸脫大小的透明夾鏈袋(quart-sized bag)。超過容量限制則可打包放入託運行李。
旅遊部落格View From the Wing作家萊夫(Gary Leff)對福斯數位新聞(Fox News Digital)說，花生醬的黏稠度是讓受制於TSA液體規定的原因。
他說，TSA認為花生醬是液體，因為花生醬會順應容器形狀，不是保持固定形狀。
如果擔心機場餐點較為昂貴且選擇有限，萊夫建議旅客可以考慮在前往機場之前就先用餐，或者只攜帶符合TSA隨身行李規定的食物上飛機。
花生醬被TSA認定為液體引發網路熱議，有Reddit用戶開玩笑寫道，想邀請TSA來喝喝看一品脫的花生醬，也有網友留言寫道，可以先把花生醬抹好在三明治上再帶到機場。
因為TSA把花生醬歸類為液體或膠狀物，隨身攜帶時必須符合安檢規定，不能超過3.4盎司，否則就要放進託運行李。 依TSA規定，液體、膠狀物與噴霧劑都要裝在3.4盎司或更小的容器內，並放入1個可重複封口的1夸脫透明夾鏈袋中。 因為TSA不僅直接在X發文強調花生醬就是液體，還附上Google AI Overview截圖佐證，讓網友覺得既荒謬又有趣，紛紛留言開玩笑。
精華 FAQ
因為TSA把花生醬歸類為液體或膠狀物，隨身攜帶時必須符合安檢規定，不能超過3.4盎司，否則就要放進託運行李。
依TSA規定，液體、膠狀物與噴霧劑都要裝在3.4盎司或更小的容器內，並放入1個可重複封口的1夸脫透明夾鏈袋中。
因為TSA不僅直接在X發文強調花生醬就是液體，還附上Google AI Overview截圖佐證，讓網友覺得既荒謬又有趣，紛紛留言開玩笑。
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