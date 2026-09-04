TSA社群網站發文籲旅客注意：花生醬是液體

圖為花生醬。（美聯社）

經常出現於美國人廚房裡的花生醬，在機場過安檢時可能被攔下。隨身攜帶花生醬必須遵守不得超過3.4盎司(約100毫升)容量限制，否則就要放入託運行李。運輸安全管理局(TSA)2日在社群網站 X發文寫道：「花生醬就是液體，我們早就說過，這次附上憑據。」

TSA發文附上Google AI Overview螢幕截圖，解釋為何花生醬被歸類為液體。

根據TSA網站資料，乘客攜帶隨身行李的液體、膠狀物以及噴霧劑，都必須裝在3.4盎司或更小的容器當中，並且要能放進一夸脫大小的透明夾鏈袋(quart-sized bag)。超過容量限制則可打包放入託運行李。

旅遊部落格View From the Wing作家萊夫(Gary Leff)對福斯數位新聞(Fox News Digital)說，花生醬的黏稠度是讓受制於TSA液體規定的原因。

他說，TSA認為花生醬是液體，因為花生醬會順應容器形狀，不是保持固定形狀。

如果擔心機場餐點較為昂貴且選擇有限，萊夫建議旅客可以考慮在前往機場之前就先用餐，或者只攜帶符合TSA隨身行李規定的食物上飛機。

花生醬被TSA認定為液體引發網路熱議，有Reddit用戶開玩笑寫道，想邀請TSA來喝喝看一品脫的花生醬，也有網友留言寫道，可以先把花生醬抹好在三明治上再帶到機場。