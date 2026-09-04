我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

強風肆虐馬州 大樹砸屋12歲男童受困

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬里蘭州凱特林(Kettering)一棟住宅內部，一棵樹倒下穿透屋頂，導致一名1...
馬里蘭州凱特林(Kettering)一棟住宅內部，一棵樹倒下穿透屋頂，導致一名12歲男童受困。男童隨後被送往醫院，經治療後已出院。(喬治王子郡消防局)

華府地區4日清晨遭強烈雷雨侵襲，強風陣風接近每小時70哩，造成多處樹木倒塌、房屋及道路受損，數以萬計民眾停電。其中馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)災情及停電情況較為嚴重。

馬里蘭州凱特林市(Kettering)一棟住宅遭大樹壓中，屋頂被砸毀，二樓臥室一名12歲男童一度受困。男童父親卡特(Andrew Carter)表示，樹木倒塌後，支撐樑壓住兒子的腹部，將他困在床上。消防人員隨後將男童救出，送醫檢查後已無大礙出院。

惡劣天候也影響學校運作。喬治王子郡公立學校4日因多所學校及辦公室停電而停課；安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)另有四所學校因停電關閉。

停電方面，截至4日上午11時，Pepco電力公司在喬治王子郡仍有近9%的用戶受停電影響，該公司通報當地近2.3萬戶及華府逾1.5萬戶停電。北維州Dominion Energy電力公司則有約2.8萬戶停電，其中費爾法克斯郡約1.4萬戶、阿靈頓郡約7,000戶。

強風也造成多條道路受阻。喬治華盛頓紀念公路(George Washington Memorial Parkway)有多棵大樹倒塌，雙向部分車道遭封閉；巴爾的摩盛頓公路(Baltimore-Washington Parkway)部分出口匝道被樹木阻擋。華府岩石溪公路(Rock Creek Parkway)的Ridge Road附近亦遭倒樹完全阻斷。華府當局提醒通勤民眾，因積水及清理工作，早晨交通可能延誤。

精華 FAQ

  • 強風夾帶雷雨導致多處樹木倒塌、房屋與道路受損，並引發大規模停電。馬里蘭州喬治王子郡災情尤為嚴重，通勤與公共服務都受到明顯影響。

  • 男童所在住宅被倒下的大樹壓中，屋頂遭砸毀後，支撐樑壓住他的腹部，讓他困在床上。消防人員趕抵現場將他救出，送醫檢查後已無大礙並出院。

  • 截至4日上午11時，Pepco在喬治王子郡仍有近9%用戶停電，北維州也有約2.8萬戶停電。喬治王子郡公校停課，安妮阿倫德爾郡另有4所學校因停電關閉。

馬里蘭州 華府 馬州

上一則

退休之後要繳多少稅如同猜謎一般 如何擬定明智對策

下一則

TSA社群網站發文籲旅客注意：花生醬是液體

延伸閱讀

暴風雨後9天未復電 印州多校停課

暴風雨後9天未復電 印州多校停課
周六一早突然停電 舊金山逾6000戶受影響

周六一早突然停電 舊金山逾6000戶受影響
買得起房 卻住不起…停電恐引爆新一波住房危機

買得起房 卻住不起…停電恐引爆新一波住房危機
華人家庭停電25小時 熱到去朋友家避暑

華人家庭停電25小時 熱到去朋友家避暑

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」