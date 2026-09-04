強風肆虐馬州 大樹砸屋12歲男童受困
華府地區4日清晨遭強烈雷雨侵襲，強風陣風接近每小時70哩，造成多處樹木倒塌、房屋及道路受損，數以萬計民眾停電。其中馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)災情及停電情況較為嚴重。
馬里蘭州凱特林市(Kettering)一棟住宅遭大樹壓中，屋頂被砸毀，二樓臥室一名12歲男童一度受困。男童父親卡特(Andrew Carter)表示，樹木倒塌後，支撐樑壓住兒子的腹部，將他困在床上。消防人員隨後將男童救出，送醫檢查後已無大礙出院。
惡劣天候也影響學校運作。喬治王子郡公立學校4日因多所學校及辦公室停電而停課；安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)另有四所學校因停電關閉。
停電方面，截至4日上午11時，Pepco電力公司在喬治王子郡仍有近9%的用戶受停電影響，該公司通報當地近2.3萬戶及華府逾1.5萬戶停電。北維州Dominion Energy電力公司則有約2.8萬戶停電，其中費爾法克斯郡約1.4萬戶、阿靈頓郡約7,000戶。
強風也造成多條道路受阻。喬治華盛頓紀念公路(George Washington Memorial Parkway)有多棵大樹倒塌，雙向部分車道遭封閉；巴爾的摩盛頓公路(Baltimore-Washington Parkway)部分出口匝道被樹木阻擋。華府岩石溪公路(Rock Creek Parkway)的Ridge Road附近亦遭倒樹完全阻斷。華府當局提醒通勤民眾，因積水及清理工作，早晨交通可能延誤。
強風夾帶雷雨導致多處樹木倒塌、房屋與道路受損，並引發大規模停電。馬里蘭州喬治王子郡災情尤為嚴重，通勤與公共服務都受到明顯影響。 男童所在住宅被倒下的大樹壓中，屋頂遭砸毀後，支撐樑壓住他的腹部，讓他困在床上。消防人員趕抵現場將他救出，送醫檢查後已無大礙並出院。 截至4日上午11時，Pepco在喬治王子郡仍有近9%用戶停電，北維州也有約2.8萬戶停電。喬治王子郡公校停課，安妮阿倫德爾郡另有4所學校因停電關閉。
精華 FAQ
強風夾帶雷雨導致多處樹木倒塌、房屋與道路受損，並引發大規模停電。馬里蘭州喬治王子郡災情尤為嚴重，通勤與公共服務都受到明顯影響。
男童所在住宅被倒下的大樹壓中，屋頂遭砸毀後，支撐樑壓住他的腹部，讓他困在床上。消防人員趕抵現場將他救出，送醫檢查後已無大礙並出院。
截至4日上午11時，Pepco在喬治王子郡仍有近9%用戶停電，北維州也有約2.8萬戶停電。喬治王子郡公校停課，安妮阿倫德爾郡另有4所學校因停電關閉。
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