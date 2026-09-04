強風肆虐馬州 大樹砸屋12歲男童受困

馬里蘭州凱特林(Kettering)一棟住宅內部，一棵樹倒下穿透屋頂，導致一名12歲男童受困。男童隨後被送往醫院，經治療後已出院。(喬治王子郡消防局)

華府 地區4日清晨遭強烈雷雨侵襲，強風陣風接近每小時70哩，造成多處樹木倒塌、房屋及道路受損，數以萬計民眾停電。其中馬里蘭州 喬治王子郡(Prince George's County)災情及停電情況較為嚴重。

馬里蘭州凱特林市(Kettering)一棟住宅遭大樹壓中，屋頂被砸毀，二樓臥室一名12歲男童一度受困。男童父親卡特(Andrew Carter)表示，樹木倒塌後，支撐樑壓住兒子的腹部，將他困在床上。消防人員隨後將男童救出，送醫檢查後已無大礙出院。

惡劣天候也影響學校運作。喬治王子郡公立學校4日因多所學校及辦公室停電而停課；安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)另有四所學校因停電關閉。

停電方面，截至4日上午11時，Pepco電力公司在喬治王子郡仍有近9%的用戶受停電影響，該公司通報當地近2.3萬戶及華府逾1.5萬戶停電。北維州Dominion Energy電力公司則有約2.8萬戶停電，其中費爾法克斯郡約1.4萬戶、阿靈頓郡約7,000戶。

強風也造成多條道路受阻。喬治華盛頓紀念公路(George Washington Memorial Parkway)有多棵大樹倒塌，雙向部分車道遭封閉；巴爾的摩盛頓公路(Baltimore-Washington Parkway)部分出口匝道被樹木阻擋。華府岩石溪公路(Rock Creek Parkway)的Ridge Road附近亦遭倒樹完全阻斷。華府當局提醒通勤民眾，因積水及清理工作，早晨交通可能延誤。