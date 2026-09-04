退休之後要繳多少稅如同猜謎一般 如何擬定明智對策

圖為北達科他州一對退休夫婦說明房地產稅難以負擔。示意圖（美聯社）

將在職場工作多久且存下多少錢、退休 之後收入是增是減等考量，在退休財務規畫裡都是難題，許多情況下變成全靠猜測。華爾街日報4日分析，明智的退休存款策略不但能省下大筆稅金，還能善加利用儲蓄。

專門研究退休規畫的聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)名譽教授麥奎里(Edward McQuarrie)表示，退休理財確實涉及估測，重要的是要做出明智預估，畢竟關係到龐大金額。

為了因應未知的未來，勞工儲蓄時應該嘗試在傳統型個人退休帳戶(traditional IRAs)及401(k)s退休帳戶、羅斯個人退休帳戶(Roth IRAs)及401(k)s，某些情況下還有應稅證券帳戶之間做出分散配置。

在理想情況下，這意味著在稅率較低時把稅後資金(after-tax dollars)存到Roth IRAs/401(k)s，等到收入較高的年份則向傳統型IRAs)及401(k)s供款以便報稅享有扣除(deductions)，目標是把退休帳戶的儲蓄總額應繳稅金盡量降到最低。

然而，對於處於職場中後期的勞工來說，這套策略在年輕時無法使用，因為當時接觸不到羅斯帳戶。對於身處這種狀況的勞工，麥奎里建議別讓問題雪上加霜，因為對Roth供款及轉換所衍生的稅金，可能超過直接從帳戶提領的稅率，導致繳稅變多。

麥奎里舉例說，如果現在所得稅稅率級距是22%，未來從退休帳戶提領時稅率也將維持在22%，若進行Roth IRA轉換的金額將高到變成適用於32%稅率，最好放棄轉換。如果退休之後在規定強制提領帳戶的年齡到達前，有幾年之間將會收入較低，落在稅率級距12%，進行Roth IRA轉換可能就是聰明之舉。

如果進行大幅度的Roth IRA轉換後股市暴跌將會如何？IRA註冊會計師史洛特(Ed Slott)分析，Roth帳戶供款使用的是稅後資金，稅金已預先繳清，未來如果帳戶價值下跌，提領時財務損失山姆大叔(Uncle Sam)不會幫忙分擔，所以資金最好長期留在Roth IRA。

若擁有存款豐富的傳統IRA卻沒有購買長照險，是否應該進行Roth轉換？長照開銷通常在超過調整後總收入(AGI)7.5%門檻之後可以申請扣除，由於Roth轉換將減少傳統IRA裡的餘額，可以提領用來支付可扣除費用的應稅IRA資金隨之變少，因此理財規畫師通常建議在傳統IRA保留足夠資金，以便支付這類花費並獲得稅務扣除。