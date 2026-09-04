我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

退休之後要繳多少稅如同猜謎一般 如何擬定明智對策

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為北達科他州一對退休夫婦說明房地產稅難以負擔。示意圖（美聯社）
圖為北達科他州一對退休夫婦說明房地產稅難以負擔。示意圖（美聯社）

將在職場工作多久且存下多少錢、退休之後收入是增是減等考量，在退休財務規畫裡都是難題，許多情況下變成全靠猜測。華爾街日報4日分析，明智的退休存款策略不但能省下大筆稅金，還能善加利用儲蓄。

專門研究退休規畫的聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)名譽教授麥奎里(Edward McQuarrie)表示，退休理財確實涉及估測，重要的是要做出明智預估，畢竟關係到龐大金額。

為了因應未知的未來，勞工儲蓄時應該嘗試在傳統型個人退休帳戶(traditional IRAs)及401(k)s退休帳戶、羅斯個人退休帳戶(Roth IRAs)及401(k)s，某些情況下還有應稅證券帳戶之間做出分散配置。

在理想情況下，這意味著在稅率較低時把稅後資金(after-tax dollars)存到Roth IRAs/401(k)s，等到收入較高的年份則向傳統型IRAs)及401(k)s供款以便報稅享有扣除(deductions)，目標是把退休帳戶的儲蓄總額應繳稅金盡量降到最低。

然而，對於處於職場中後期的勞工來說，這套策略在年輕時無法使用，因為當時接觸不到羅斯帳戶。對於身處這種狀況的勞工，麥奎里建議別讓問題雪上加霜，因為對Roth供款及轉換所衍生的稅金，可能超過直接從帳戶提領的稅率，導致繳稅變多。

麥奎里舉例說，如果現在所得稅稅率級距是22%，未來從退休帳戶提領時稅率也將維持在22%，若進行Roth IRA轉換的金額將高到變成適用於32%稅率，最好放棄轉換。如果退休之後在規定強制提領帳戶的年齡到達前，有幾年之間將會收入較低，落在稅率級距12%，進行Roth IRA轉換可能就是聰明之舉。

如果進行大幅度的Roth IRA轉換後股市暴跌將會如何？IRA註冊會計師史洛特(Ed Slott)分析，Roth帳戶供款使用的是稅後資金，稅金已預先繳清，未來如果帳戶價值下跌，提領時財務損失山姆大叔(Uncle Sam)不會幫忙分擔，所以資金最好長期留在Roth IRA。

若擁有存款豐富的傳統IRA卻沒有購買長照險，是否應該進行Roth轉換？長照開銷通常在超過調整後總收入(AGI)7.5%門檻之後可以申請扣除，由於Roth轉換將減少傳統IRA裡的餘額，可以提領用來支付可扣除費用的應稅IRA資金隨之變少，因此理財規畫師通常建議在傳統IRA保留足夠資金，以便支付這類花費並獲得稅務扣除。

精華 FAQ

  • 理想做法是在傳統IRA、401(k)、Roth IRA、Roth 401(k)與部分應稅帳戶之間分散配置，依當下稅率與未來收入變化，盡量把整體退休稅負降到最低。

  • 若轉換金額會把你推進更高稅率級距，例如從22%升到32%，通常就不值得做；只有在退休前收入偏低、稅率可能落在12%等較低區間時，轉換才可能較有利。

  • 因為Roth轉換會先產生稅負，若把傳統IRA幾乎清空，未來可用來支付可扣除長照費用的應稅資金也會變少，可能失去部分稅務扣除與彈性。

401(k) 退休

上一則

兄弟姐妹會興盛、校外酒吧密集 FSU登全美派對大學榜首

下一則

強風肆虐馬州 大樹砸屋12歲男童受困

延伸閱讀

傳統401(k)、IRA占退休資產多數 中高齡勞工須留意稅負

傳統401(k)、IRA占退休資產多數 中高齡勞工須留意稅負
退休帳戶誤解1事險遭重罰 最低提領藏「陷阱」3步驟補救

退休帳戶誤解1事險遭重罰 最低提領藏「陷阱」3步驟補救
「401(k)之父」對美國退休前景悲觀 鼓吹新儲蓄計畫

「401(k)之父」對美國退休前景悲觀 鼓吹新儲蓄計畫
化解退休收入焦慮 理財顧問：掌握4財務安全原則

化解退休收入焦慮 理財顧問：掌握4財務安全原則

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」