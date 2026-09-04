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兄弟姐妹會興盛、校外酒吧密集 FSU登全美派對大學榜首

特派員黃惠玲／即時報導
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佛羅里達州立大學登上2027年全美派對大學冠軍。(FSU官方臉書)
佛羅里達州立大學登上2027年全美派對大學冠軍。(FSU官方臉書)

美國教育研究平台Niche最新公布2027年度全美「派對大學」排名，佛羅里達州立大學(Florida State University，FSU)從全美逾600所大專院校中拿下第一名，取代去年冠軍聖芭芭拉加州大學(UC Santa Barbara)。而中西部的俄亥俄州，更有兩所大學同時擠入前十。

Niche評比主要依據學生問卷調查結果，並考量校園周邊酒吧、兄弟姐妹會的希臘社團(Greek life)、餐廳等社交及娛樂條件。

FSU奪冠主要反映其活躍的校園社交文化，包括學生高度評價的派對氛圍、全美頂尖的兄弟會與姊妹會文化、蓬勃的體育活動，以及校外酒吧密度高。

位於佛州塔拉哈西的FSU建校於1851年，除了派對文化活躍，也獲「美國新聞與世界報導」列入全美頂尖公立大學第21名，與德州農工大學並列。

2027年排名第二、第三名分別為路易斯安納州杜蘭大學(Tulane University)及威斯康辛州麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)。Niche表示，前三名派對大學不僅社交生活活躍，學術表現也獲得高度評價，學術評分綜合了畢業率、教授評價等多項指標。

第四名是俄亥俄州的代頓大學(University of Dayton)；第五名是南加州大學(University of Southern California)，位於加州洛杉磯；第六名是位於賓州Happy Valley的賓州州立大學(Penn State)；第七名是俄亥俄州立大學(The Ohio State University)，位於俄亥俄州哥倫布。

第八名是喬治亞大學(University of Georgia)，位於喬治亞州雅典；第九名是位於西維吉尼亞州摩根敦的西維吉尼亞大學(West Virginia University)；第10名是位於伊利諾州香檳－厄巴納的香檳伊利諾大學(University of Illinois Urbana-Champaign)。

對於不喜歡校園派對生活的學生而言，排名最後的學校則是維州珀塞爾維爾(Purcellville)的帕特里克亨利學院(Patrick Henry College)，這是一所私立基督教大學。Niche資料顯示，該校目前有375名全日制大學生及50名兼讀大學生。Niche給予該校「派對氛圍」C-評級，但校園環境獲A、學術課程獲B-。該校熱門主修包括政治學與政府、管理經濟學及情報學。

Niche表示，這項排名主要反映學生對校園社交及娛樂環境的評價，並不代表學校整體學術排名。對準備選擇大學的學生而言，派對文化只是評估校園生活的其中一項因素。

精華 FAQ

  • 榜首是佛羅里達州立大學（FSU）。它在全美逾600所大專院校中拿下第1名，取代去年冠軍UC Santa Barbara，主要因校園派對氛圍與希臘社團文化獲學生高度評價。

  • Niche主要依據學生問卷調查，同時考量校園周邊酒吧、兄弟姐妹會的希臘社團、餐廳等社交娛樂條件；此外也參考學術表現，但核心仍是校園社交生活的受歡迎程度。

  • 最後一名是維州Purcellville的帕特里克亨利學院，屬私立基督教大學。Niche給它的派對氛圍僅C-，但校園環境獲A、學術課程獲B-，因此較不以派對文化見長。

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