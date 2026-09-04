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內政部長宣布 華府凱旋門 2周內動工

特派員黃惠玲／即時報導
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川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與...
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國美術委員會)

總統川普力推、備受爭議的華府「凱旋門」(Triumphal Arch)計畫即將動工。美國內政部長柏根(Doug Burgum)3日宣布，這座高達250呎的巨型拱門，將在未來兩周內展開挖掘工程，但政府目前尚未公布確切動工日期。

拱門興建地點在哥倫比亞島(Columbia Island)的Memorial Circle目前閒置圓環位置。落成後，高拱門成為非常突出的視覺元素，改變原本的景觀關係。尤其是林肯紀念堂(Lincoln Memorial)與阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)之間的重要景觀視線。

儘管國家公園管理局(National Park Service)在一份133頁評估報告中指出，這座凱旋門將對華府多處重要歷史景觀造成不利影響，最終仍對該計畫表示支持。

柏根3日在社群平台X發文表示，工程即將進入挖掘階段，並稱這座拱門將成為「偉大的美國建築作品」，用以彰顯阿靈頓國家公墓的歷史與重要性，也應與「世界上最強大的首都」地位相稱。

柏根並在一系列貼文中回顧凱旋門的歷史。他指出，相關構想最早可追溯至1900年，由建築師凱勒(George Keller)提出。這項計畫歷經125年後，如今終於即將付諸實現。

按照目前規畫，這座凱旋門將是一座高聳的白色拱門，頂部並設置鍍金雕塑。柏根表示，這項工程將使華盛頓加入巴黎、羅馬及倫敦等擁有著名凱旋門的世界主要城市行列。他說：「有趣的是，華府是唯一一個沒有拱門的主要西方首都。」

他並稱，在等待125年之後，「這個世界上最強大的首都，將擁有所有凱旋門中最壯觀、最美麗的一座。」

不過這項工程仍面臨外界批評。反對者關注焦點，在於250呎高的巨型建築一旦落成，將改變華府長期形成的歷史景觀與城市視線，尤其可能破壞林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的重要視覺連結。

目前政府公布的時間表僅表示，挖掘工程將在3日宣布後的兩周內展開，亦即最晚約至9月17日前後開始；至於完整建造工程的具體進度及確切開工日，官方尚未進一步公布。

精華 FAQ

  • 內政部長柏根表示，工程將在3日宣布後的2周內展開挖掘，最快約在9月17日前後動工；但目前官方尚未公布更精確的開工日期。

  • 預定地點是哥倫比亞島Memorial Circle現閒置圓環，落成後將明顯改變華府景觀，特別可能破壞林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的重要視覺連結。

  • 支持者認為凱旋門可彰顯阿靈頓國家公墓的歷史意義，也讓華府與巴黎、羅馬等首都看齊；反對者則擔心250呎高的巨型建築會損害歷史景觀。

華府 內政部 哥倫比亞

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