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最新槍枝調查：美國人持槍、用槍 比想像中更普遍

記者顏伶如／即時報導
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圖為佛州Hialeah郡的民眾在槍店選購槍枝。(歐新社檔案照)
圖為佛州Hialeah郡的民眾在槍店選購槍枝。(歐新社檔案照)

福斯新聞網4日報導，喬治城大學(Georgetown University)教授英格利許(William English)2021年發布「全國槍枝調查」(National Firearms Survey)，是多年來針對美國擁槍狀況最完整的評估，但反槍派人士要求提供更精確數據；英格利許對研究方式做出修正之後重新展開調查，日前公布2026年最新報告指出，美國人使用防衛武器的真實狀況一直遭到低估。

2026年「全國槍枝調查」四大重點發現包括：

民眾擁有「攻擊型武器」(assault weapons)的情況比想像中更為普遍

反槍派倡議人士經常主張，「攻擊型武器」與容量超過10發的「高容量彈匣」(high-capacity magazines)屬於「戰爭武器」、「沒有平民用途」，因此不應受到憲法第二修正案保護。

英格利許在2026年調查裡，不是詢問受訪者是否擁有「攻擊型武器」，改為詢問是否擁有AR-15步槍或帶有手槍握把的類似樣式半自動步槍，結果發現全國2640萬成年人擁有AR-15或同等級步槍，超過2021年調查發現的2460萬人。

2021年調查可能低估了使用槍枝防身的次數

英格利許在2021年調查中發現，美國成年人每年使用槍枝保護自己、財產或別人的次數有167萬次，軍事、警察或安保工作則不包括在內。2026年調查的最新數據則是每年來到220萬次，增加原因可能是問卷裡加入了用槍枝抵抗動物襲擊的選項。

合法行使「攜帶武器的權利」(right to bear arms)的美國人變多了

2026年調查發現，估計有3360萬美國人在公共場合攜槍，也就是擁有「隱密攜槍許可證」(concealed-carry permit)，「至少有時候」會為了自我防衛而帶槍出門。

福斯報導分析，公共場合攜槍人數五年裡成長60%。過去五年期間，暴力犯罪激增速度在美國史上前所未見，似乎在全國各地形成在公共空間必須武裝自衛的意識，民眾對持有及攜帶武器權利的觀念出現變化，這個發展方向並不是反槍派人士所樂見。

持有槍枝的美國人背景趨於多元

2026年調查發現，來自各行各業的美國人越來越體會到第二修正案權利的重要。目前有高比例的擁槍民眾是來自於歷史上向來較少持槍的族群，例如女性。女性持槍者在全體持槍者中的比例，五年之間增加3.5%。

精華 FAQ

  • 調查顯示，美國人擁有AR-15等攻擊型武器的人數更多，防衛用槍次數上修，公共場合攜槍者增加，且擁槍者背景也比過去更分散、多元。

  • 英格利許指出，2026年問卷加入了用槍抵抗動物襲擊的選項後，估計每年防衛用槍次數升至220萬次，顯示2021年調查可能漏計部分情境。

  • 最受關注的是公共場合攜槍者在5年間增長60%，總數估計達3360萬人；此外，女性持槍者比例也上升3.5%，反映擁槍族群持續擴大。

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