為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

長期居住中國的51歲美國公民 鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前由法官判處兩年有期徒刑，刑滿後接受36個月監管，期間不得出國。

美國司法部 1日表示，鮑肯長期在中國人民共和國生活及工作，利用美國公民身分以及可不受限制進入美國的便利，協助中國國家安全部(MSS)進行情報活動，包括招募潛在情報人員及蒐集敏感資訊。

司法部國家安全部門助理司法部長艾森柏格(John A. Eisenberg)指鮑肯「為了金錢背叛自己的國家」。

維吉尼亞東區聯邦檢察官辦公室首席助理檢察官史塔莫斯(Theophani K. Stamos)說，鮑肯明知中國是美國的外國對手，仍為個人經濟利益，協助中國積極從事危害美國政府的活動。他指出，鮑肯的行為並非單一事件，而是持續約7年協助中國，「一名美國公民不僅損害美國利益，還協助其他人從事同樣行為，令人無法接受。」

聯邦調查局(FBI)反情報與間諜 活動部門助理主任羅札夫斯基(Roman Rozhavsky)表示，鮑肯承認接受中國國家安全部指示，試圖滲透美國政治圈，同時為中國情報人員提供新的招募目標。

鮑肯2010年移居中國後，曾在多家中國新聞機構擔任記者，包括中國中央電視台(CCTV)。他最近任職於中國官方通訊社新華社，自2024年起擔任編輯。

法院文件顯示，至少從2019年至2026年2月，鮑肯一直按照他明知替中國人民共和國工作的相關人士指示及控制行事。其中一名人士是他在2017年認識、化名「Cathy」的女子。

法院文件指出，「Cathy」會向鮑肯交辦各項任務，包括要求他與潛在情報人員會面，並提供筆記型電腦、手機等通訊設備，讓這些人與「Cathy」聯繫。此外，鮑肯還負責向潛在情報人員交代需要蒐集哪些資訊，再將這些人提供的報告轉交給「Cathy」。

鮑肯因替「Cathy」工作，至少收取10萬美元。2019年至2025年間，「Cathy」還多次支付鮑肯從中國前往美國的旅費，讓他在美國與可能提供情報的人士會面，蒐集相關資訊，最終提供給「Cathy」及中國國家安全部。

鮑肯也曾替另外兩名他在2017年於中國認識、稱為「Richard」及「William」的人工作。兩人告訴鮑肯，他為他們撰寫的報告會送往日本，但鮑肯相信兩人實際上是在替中國政府工作。

此外，法院文件顯示，鮑肯還曾向一群來自中國武漢的人士出售報告。這些人士希望取得與科技及美國司法部有關的資訊，並要求鮑肯尋找一名專家，協助他們進行網路間諜活動。

相關資料顯示，鮑肯長期生活在中國，但也曾以美國為活動據點之一，尤其在維州勞登郡及華府一帶與相關人士接觸。勞登郡位於華盛頓特區西側，是華府都會區重要的科技及人口聚集地。