我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

財政部與IRS：學校招生若以種族為考量將失去免稅資格

記者顏伶如／即時報導
圖為哈佛大學。（美聯社）
圖為哈佛大學。（美聯社）

財政部與國稅局(IRS)3日公布新規，私立大學與學院如果招生過程以種族為考量，便將失去免稅資格(tax-exempt status)。華盛頓郵報分析，川普政府這項政策是對追求課堂多元化的學校進一步施壓。根據估計，新規生效上路之後可能將影響1萬8000所大學院校。

先前川普政府已經多次鎖定偏袒非洲裔與其他少數族裔學生的招生措施，並表示最高法院2023年裁定禁止招生過程以種族為考量之後，帶有偏袒色彩的招生政策構成違法。川普政府最近則指控幾所醫學院在招生過程裡歧視白人與亞裔學生，並對多所大學展開調查。

財政部與國稅局3日公布新規提案指出，學校如果在教育、招生、獎學金、體育或其他政策上根據族、膚色、國籍或種族來源做出歧視，原本享有的免稅資格便將遭到取消。

財政部長貝森特(Scott Bessent)在聲明中說，政府正確保種族歧視在美國教育裡毫無立足之地。

他說：「學校企圖把種族偏袒重新包裝，塑造成追求公平、包容或促進多元化，但歧視本質並沒有改變。」

聲明指出：「今天財政部與國稅局的提議建立了明確標準，繼續採行歧視手段的機構將不再享有聯邦免稅待遇的好處。」

根據財政部與國稅局提案，學校仍可以使用跟種族無關的標準，例如家庭收入、家境困難或學術成就等，在招生過程或財務援助方面為弱勢學生提供幫助。

提案開放公眾評論期之後，可望於明年5月31日生效。

聯邦法律為以慈善、教育為營運目的的機構提供免稅待遇，但最高法院1983年裁決指出，這種免稅資格取決於機構是否遵守「基本公共政策」(fundamental public policy)，包括禁止種族歧視。

紐約時報分析，雖然學校失去免稅資格之後可能還是不必交太多聯邦所得稅，但免稅資格還是非常重要，因為允許捐款人抵扣捐款、有助於學校募款。

法律專家表示，新規可能面臨訴訟挑戰。

美國天主教大學(Catholic University of America)法學教授科林沃(Roger Colinvaux)表示：「這只是打開了免稅資格淪為武器化的大門。」他說，新規等於賦予國稅局一款武器，能夠拿來壓制言論或試圖操控學校行為。

精華 FAQ

  • 新規要求學校在教育、招生、獎學金、體育或其他政策上，不得依族、膚色、國籍或種族來源進行歧視；若以種族作為考量，原本享有的免稅資格可能被取消。

  • 外界估計，新規生效後可能影響約1萬8000所大學院校。華郵認為，這是川普政府對追求課堂多元化的學校進一步施壓，也可能引發更多法律爭議。

  • 提案允許學校使用與種族無關的標準，例如家庭收入、家境困難或學術成就，來提供招生或財務援助協助，因此並非完全禁止對弱勢學生加以支持。

財政部 IRS 華盛頓郵報

上一則

熱到鐵橋卡死 高溫癱瘓芝市交通4.5小時

下一則

避免川普簽證威脅 哈佛擬在歐洲、加拿大開辦MBA課程

延伸閱讀

免稅送錢給兒孫 有多種方式

免稅送錢給兒孫 有多種方式
川普政府再出招 國際生實習機會大幅限縮

川普政府再出招 國際生實習機會大幅限縮
遭16所大學拒卻被谷歌搶 華裔學霸提告歧視迎轉機

遭16所大學拒卻被谷歌搶 華裔學霸提告歧視迎轉機
全國千所大學 提供免學費待遇 萊斯大學、波士頓大學等相繼加入

全國千所大學 提供免學費待遇 萊斯大學、波士頓大學等相繼加入

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55
台積電在亞利桑納州的外觀，川普政府擬將H-1B簽證的申請費用提高至10萬3265元，台積電可能受影響。(中央社)

H-1B申請費暴增至10.3萬元 台積電帶動的鳳凰城「小台灣」恐變調

2026-08-27 19:56

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？