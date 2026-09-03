我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

美國女權先驅史坦能92歲辭世 曾獲頒總統自由勳章

中央社華盛頓3日綜合外電報導
美國女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能（Gloria Steinem）。（美聯社）
美國女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能（Gloria Steinem）。（美聯社）

美國知名記者、作家、演說家及女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能（Gloria Steinem）昨天逝世，享壽92歲。

綜合法新社、路透社報導，葛洛瑞亞基金會（Gloria's Foundation）今天在社群媒體Instagram發布聲明表示：「葛洛瑞亞．史坦能昨天在紐約家中安詳辭世，親友們陪伴在側。」

史坦能1934年3月25日出生於美國俄亥俄州托雷多（Toledo）。作為女權主義雜誌「女士」（Ms.）共同創辦人及顧問編輯的史坦能，自1960年代末期起便積極提倡女權運動，啟發好幾世代的女性。

Ms.雜誌早期曾刊登52名女性的名字，其中包括史坦能本人。她們都曾經墮胎，並呼籲墮胎合法化。這發生在1973年具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）之前；該判決裁定美國憲法保障女性墮胎權，但這項權利已於2022年6月24日遭美國聯邦最高法院正式推翻。

史坦能1971年與前美國聯邦眾議員阿布茲（Bella Abzug）、齊澤姆（Shirley Chisholm）以及作家佛里登（Betty Friedan）共同創立全國女性政治核心小組（National Women's Political Caucus）。佛里登1963年出版的「女性的奧祕」（The Feminine Mystique，暫譯）被認為是掀起美國第二波女權主義運動的重要著作。

2013年，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）授予史坦能總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），這是美國最高級別的平民榮譽。

美國學者和女權主義文學評論家海布隆（Carolyn Heilbrun）曾在她1995年出版的史坦能傳記中，形容她是：「女性美貌的典範，也是女性革命的精髓。」

精華 FAQ

  • 她是美國知名記者、作家與演說家，自1960年代末起積極倡議女權，推動女性權益與政治參與，啟發好幾世代的女性，被公認為女權運動的重要象徵人物。

  • 史坦能共同創辦女權雜誌《Ms.》，也在1971年與多位女性領袖成立全國女性政治核心小組，持續推動墮胎合法化與女性參政，成為美國第二波女權運動關鍵人物。

  • 2013年，時任美國總統歐巴馬授予她總統自由勳章，這是美國最高級別的平民榮譽之一，象徵她長年投入女權運動與公共倡議所獲得的正式肯定。

上一則

勞工節長周末 芝機場迎171萬旅客 波士頓油價升

下一則

熱到鐵橋卡死 高溫癱瘓芝市交通4.5小時

延伸閱讀

肯塔基州「農業主義」小說家貝里辭世 享壽92歲

肯塔基州「農業主義」小說家貝里辭世 享壽92歲
匈牙利作家納達斯83歲辭世 曾是諾貝爾文學獎熱門人選

匈牙利作家納達斯83歲辭世 曾是諾貝爾文學獎熱門人選
鄉村音樂傳奇桃莉芭頓80歲辭世 無數經典橫跨世代 川普令降半旗

鄉村音樂傳奇桃莉芭頓80歲辭世 無數經典橫跨世代 川普令降半旗
網紅柯克遇刺歸罪白人男性暴力 華郵非裔記者獲仲裁復職

網紅柯克遇刺歸罪白人男性暴力 華郵非裔記者獲仲裁復職

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55
台積電在亞利桑納州的外觀，川普政府擬將H-1B簽證的申請費用提高至10萬3265元，台積電可能受影響。(中央社)

H-1B申請費暴增至10.3萬元 台積電帶動的鳳凰城「小台灣」恐變調

2026-08-27 19:56

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？