美國女權先驅史坦能92歲辭世 曾獲頒總統自由勳章

美國女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能（Gloria Steinem）。（美聯社）

美國知名記者、作家、演說家及女權運動先驅葛洛瑞亞．史坦能（Gloria Steinem）昨天逝世，享壽92歲。

綜合法新社、路透社報導，葛洛瑞亞基金會（Gloria's Foundation）今天在社群媒體Instagram發布聲明表示：「葛洛瑞亞．史坦能昨天在紐約家中安詳辭世，親友們陪伴在側。」

史坦能1934年3月25日出生於美國俄亥俄州托雷多（Toledo）。作為女權主義雜誌「女士」（Ms.）共同創辦人及顧問編輯的史坦能，自1960年代末期起便積極提倡女權運動，啟發好幾世代的女性。

Ms.雜誌早期曾刊登52名女性的名字，其中包括史坦能本人。她們都曾經墮胎，並呼籲墮胎合法化。這發生在1973年具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）之前；該判決裁定美國憲法保障女性墮胎權，但這項權利已於2022年6月24日遭美國聯邦最高法院正式推翻。

史坦能1971年與前美國聯邦眾議員阿布茲（Bella Abzug）、齊澤姆（Shirley Chisholm）以及作家佛里登（Betty Friedan）共同創立全國女性政治核心小組（National Women's Political Caucus）。佛里登1963年出版的「女性的奧祕」（The Feminine Mystique，暫譯）被認為是掀起美國第二波女權主義運動的重要著作。

2013年，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）授予史坦能總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），這是美國最高級別的平民榮譽。

美國學者和女權主義文學評論家海布隆（Carolyn Heilbrun）曾在她1995年出版的史坦能傳記中，形容她是：「女性美貌的典範，也是女性革命的精髓。」