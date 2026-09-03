FBI：1.53億張美、加駕照在暗網兜售 包括赫塞斯掃描檔

圖為聯邦調查局（FBI）。（路透）

聯邦調查局(FBI )2日表示，正在調查數千萬張美國、加拿大 駕照在暗網兜售的報導。獨立記者克雷布斯(Brian Krebs)1日表示，採訪發現一個暗網網站，販賣逾1億5300萬份美加地區民眾的駕駛執照數位掃描檔，布雷克斯已經與九人證實這些駕照資料的真實性。

這些資料中，包括國防部長赫塞斯的駕駛執照掃描檔。

FBI在簡短聲明中說，已經對這起事件展開調查，由於調查仍在進行中，不便發表評論。

路透報導，這起個資外洩事件如果獲得官方證實，可能是北美史上規模最大的政府核發身分證明文件外洩事件之一，逾億民眾面臨身分竊盜與詐欺受害風險。

布雷克斯證實，知道這個身分盜竊網站，是因他的數位駕照被分享出去而收到通知，發現自己的駕照在暗網網站上被當成免費樣品。他在網站上也發現親友的資料，也看到國防部長赫塞斯的資料。

克雷布斯說，名稱為「連結」(Nexus)的這項服務，聲稱握有逾億張美國、加拿大民眾駕照，以及數百萬張其他身分證件與旅行證件，以及數十萬份醫療紀錄。

他表示，這個網站似乎一直為竊得訊息的資料庫進行即時更新，由此可見背後集團透過正在進行中的竊取手段取得訊息。

布雷克斯將這起網路安全漏洞與大型身分驗證公司 IDScan.net掛鉤。該公司為包括租車公司赫茲(Hertz)、廢棄物處理公司Waste Management 和快遞公司FedEx等企業提供相關服務。

網路安全公司Infoblox威脅研究員愛德華茲(Zach Edwards)表示，從影響範圍來看，這起事件規模堪稱前所未見。他說，過去不曾發生如此大規模的駕照外洩事件，就連他自己的駕照也出現在這個網站。

愛德華茲分析，由於個資外洩狀況持續進行中，這次攻擊對於知名人士造成嚴重的國安威脅。

克雷布斯表示，總部位於紐奧良的身分驗證服務商 IDScan.net發言人說，公司已經展開調查。克雷布斯說，發布駕照資料兜售的報導不久之後，這個暗網網站便消失了。