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免稅送錢給兒孫 有多種方式

記者顏伶如／即時報導
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許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

華爾街日報2日報導，數十年來股市、房地產蒸蒸日上使得較年長的美國人掌握較多財富，年輕世代則因為房租、育兒費用以及學貸負擔所苦，許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。正在考慮這類贈予的家庭，可以透過多種管道在有生之年免稅送錢給兒孫。

根據法律規定，每人每年可以對每名兒女、兒女配偶、孫子孫女贈與最高1萬9000元上限，無需向國稅局(IRS)提交任何贈與稅(gift-tax)申報。

報導指出，如果30年期間每年給孩子1萬9000元，累積起來等於轉移57萬元。夫妻兩人每年贈與3萬8000元給孩子，30年就有114萬元。

如果超過1萬9000元免稅額度，通常需要向國稅局提交Form 709表格，但這不一定代表欠稅。超出部分將從終身贈與及遺產稅免稅額扣減。

舉例來說，今年如果贈與女兒10萬元，其中1萬9000元屬於年度免稅額，超出的8萬1000元則從個人終身贈與及遺產稅免稅額1500萬元當中扣減，夫妻免稅額3000萬元。父母需要申報贈與稅表，但大多數情況下不用繳交任何贈與稅。

報導指出，聯邦贈與稅對大多數家庭來說都不是問題，包括做出巨額贈與的富有家庭。

Form 709表格提交之後，如果沒有涉及詐欺，國稅局通常只有三年時間質疑申報內容。如果沒有向國稅局申報，三年計時便不曾啟動，國稅局有可能在多年之後追查可疑贈與。

更重要的是，孩子購屋申請房貸時，金融機構可能要求提供文件，證明頭期款(down-payment，又稱首付款)來自贈與而不是貸款，Form 709表格正好派上用場。

祖父母為孫子孫女支付合規學校的學費或合規醫療機構的醫療費用，並不列入贈與稅計算，沒有金額上限。這些支付不計入每年1萬9000元額度計算，也不計入終身免稅額。需要注意的是，教育豁免只適用學費，不包括住宿、膳食、書本費或雜費。

許多祖父母非常喜歡幫忙為孫子孫女的「529大學教育儲蓄計畫」(529 plan)存款，但其中有項許多民眾不太了解的「提前預存」(front-loading)選項。

國稅局允許一次存入相當於五年年度免稅額的存款，在2026年裡每名受益人做多可收到9萬5000元存款。存款必須申報Form 709表格。

「牢靠法案2.0版本」(Secure 2.0 Act)通過之後，從2024年起，529計畫受益人如果畢業之後帳戶仍有結餘，終身最多可將3萬5000元轉投(rollover)到受益人的Roth IRA，但只有存款至少五年的資金才能轉投。

另外，近期之內可能需要申請俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的民眾，要注意申請之前五年當中的贈與可能被視為企圖脫產以取得低收入福利資格。

精華 FAQ

  • 依現行規定，每人每年可對每名子女、子女配偶或孫子女贈與最高1萬9000元，通常不用向IRS申報贈與稅，適合長期逐年移轉資產。

  • 超過1萬9000元的部分通常要填報Form 709，但不代表立刻要繳稅，超額會先扣減終身贈與及遺產稅免稅額，且多數家庭仍不會真的被課稅。

  • 祖父母替孫輩支付合規學校學費或合規醫療費用，可不計入贈與稅，金額沒有上限；529計畫也可一次前置存入5年額度，但需申報Form 709。

國稅局 IRS

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