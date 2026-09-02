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Nvidia投資 佛羅里達大學早在ChatGPT問世前就有AI課程

記者顏伶如／即時報導
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佛羅里達大學。(美聯社)
佛羅里達大學。(美聯社)

CNN 2日報導，晶片龍頭輝達(NVIDIA，又稱英偉達)共同創辦人馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)大力推動之下，佛羅里達大學(University of Florida)早在ChatGPT問世之前就有人工智慧(AI)課程，如今校方希望把經驗傳達給其他學校。

佛羅里達大學主修商業與傳播的大四學生裴科拉(Ethan Pecora)擁有一支由15個人工智慧代理(AI agents)組成的團隊，協助處理行事曆以及他正在開發的心靈健康應用程式相關任務，彷彿科技新創公司的配置。

報導指出，ChatGPT在2022年問世之前，佛羅里達大學由於獲得輝達投資，已經早一步把AI融入課程系統。校方表示，目標是教導學生如何在所有專業領域以及學業領域專業地運用AI，而不是僅限技術學科。學生使用AI訓練聊天機器人幫忙準備考試，建立舞蹈動作目錄以協助舞者保護智慧財產權。

目前學校提供200多門AI課程，其中一堂AI基礎與倫理課開放所有學生、教職員工選修，無論是否具備技術背景。學校也針對特定學科，例如餐旅管理與公共衛生，提供AI認證證書。

佛羅里達大學教務長葛洛弗(Joseph Glover)表示：「我們認為把AI教育限定給電腦系或工程學院是不適當且無效的。」他說：「如果這麼做，每當你想用AI做點什麼事情，身邊都要坐著一位工程師才行。」

AI對教育與職場帶來影響引發辯論，佛羅里達大學希望為某些疑慮找到因應之道，因此舉辦國際高峰會議與其他學校分享經驗。2026年共有來自全球10個國家、全國40州的將近500人參加會議。

馬拉科夫斯基是1980年畢業校友，與佛羅里達大學關係密切，曾任學校基金董事會，透過投資、宣傳支持學校發展。2018年，馬拉科夫斯基告訴學校董事會說，學校應該開始針對AI制定策略。2019年，馬拉科夫斯基與葛洛弗開會討論成立AI計畫。

除了打造名為HiPerGator的超級電腦，學校還聘請100名新任教員，協助校方在所有16個學院融入AI。輝達、馬拉科夫斯基、佛羅里達大學以及佛州州政府共計投資9500萬元啟動計畫。

地質科學系助理教授艾瑪·麥基(Emma MacKie)便是新聘教員之一。她與學生利用AI等工具處理龐大數據及物理模型以模擬地貌，過去這一年繪製完成南極洲冰層地下地形圖。

精華 FAQ

  • 關鍵在於輝達共同創辦人Chris Malachowsky的支持與投資，校方自2018年起便著手制定AI策略，並在2019年展開相關計畫，讓AI提早進入課程系統。

  • 佛大已提供200多門AI課程，並設計面向所有人開放的AI基礎與倫理課，也為餐旅管理、公共衛生等領域提供AI證書，讓非理工學生也能學用AI。

  • 學校建置HiPerGator超級電腦，並聘請100名新教員協助16個學院導入AI，相關投資達9500萬元；學生與教師也已用AI處理數據、模擬地貌與開發應用。

NVIDIA ChatGPT 輝達

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