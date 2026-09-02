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柯克槍擊案 猶他州法官裁定檢方可求處兇嫌死刑

編譯陳韻涵／即時報導
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涉嫌槍殺保守派名嘴柯克的兇嫌羅賓森。(路透)
涉嫌槍殺保守派名嘴柯克的兇嫌羅賓森。(路透)

猶他州地方法院法官葛拉夫(Tony Graf)1日裁定，涉嫌槍殺保守派名嘴柯克(Charlie Kirk)的兇嫌羅賓森(Tyler Robinson)將依加重謀殺(aggravated murder)等指控受審，檢方獲准在此案中求處死刑

美聯社報導，葛拉夫認定檢方提供壓倒性證據，足以讓涉嫌開槍殺害31歲保守派青年組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)共同創辦人柯克的羅賓森，面臨符合死刑要件的審判。

柯克去年9月10日在猶他谷大學(Utah Valley University)校園演講活動中，遭槍擊死亡，享年31歲。

檢察官麥布萊德(Ryan McBride)在庭上指出，案發當時，現場有超過3000人聚集，被告採取狙擊姿勢開槍，步槍中裝有四發子彈，對現場維安人員與群眾構成重大威脅。

檢方另提出兇器上的去氧核醣核酸(DNA)檢驗結果，以及被告傳給友人關於「有些仇恨無法透過協商消除」的簡訊內容，指控其因政治立場而針對被害人。

羅賓森的辯護律師團則主張，被告開一槍後便逃離，並未重新裝填或威脅其他人，強調「只有一槍、一顆子彈與一名被害人」，認為此案不符合加重謀殺罪的死刑起訴標準，同時質疑DNA檢驗的可靠性與簡訊內容遭錯誤解讀。

羅賓森面臨加重謀殺等七項指控，全案將進入正式罪名宣讀程序。

被控暗殺保守派倡議人士柯克的22歲兇嫌羅賓森2025年12月11日首次親自出庭應...
被控暗殺保守派倡議人士柯克的22歲兇嫌羅賓森2025年12月11日首次親自出庭應訊。(美聯社)

精華 FAQ

  • 法官認定檢方提出的證據足以讓羅賓森依加重謀殺等指控受審，並准許檢方在這起槍擊案中求處死刑，案件將進入正式罪名宣讀程序。

  • 檢方指出案發時現場有超過3000人，羅賓森採狙擊姿勢開槍，步槍內有4發子彈，對維安與群眾構成重大威脅，且DNA與簡訊也顯示其針對被害人。

  • 辯方強調被告只開了1槍就逃離，沒有重新裝填或威脅其他人，因此不符合加重謀殺的死刑標準，同時質疑DNA檢驗可靠性，以及簡訊內容被錯誤解讀。

猶他州 槍擊 死刑

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