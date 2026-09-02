柯克槍擊案 猶他州法官裁定檢方可求處兇嫌死刑

涉嫌槍殺保守派名嘴柯克的兇嫌羅賓森。(路透)

猶他州 地方法院法官葛拉夫(Tony Graf)1日裁定，涉嫌槍殺保守派名嘴柯克(Charlie Kirk)的兇嫌羅賓森(Tyler Robinson)將依加重謀殺(aggravated murder)等指控受審，檢方獲准在此案中求處死刑 。

美聯社報導，葛拉夫認定檢方提供壓倒性證據，足以讓涉嫌開槍殺害31歲保守派青年組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)共同創辦人柯克的羅賓森，面臨符合死刑要件的審判。

柯克去年9月10日在猶他谷大學(Utah Valley University)校園演講活動中，遭槍擊 死亡，享年31歲。

檢察官麥布萊德(Ryan McBride)在庭上指出，案發當時，現場有超過3000人聚集，被告採取狙擊姿勢開槍，步槍中裝有四發子彈，對現場維安人員與群眾構成重大威脅。

檢方另提出兇器上的去氧核醣核酸(DNA)檢驗結果，以及被告傳給友人關於「有些仇恨無法透過協商消除」的簡訊內容，指控其因政治立場而針對被害人。

羅賓森的辯護律師團則主張，被告開一槍後便逃離，並未重新裝填或威脅其他人，強調「只有一槍、一顆子彈與一名被害人」，認為此案不符合加重謀殺罪的死刑起訴標準，同時質疑DNA檢驗的可靠性與簡訊內容遭錯誤解讀。

羅賓森面臨加重謀殺等七項指控，全案將進入正式罪名宣讀程序。

被控暗殺保守派倡議人士柯克的22歲兇嫌羅賓森2025年12月11日首次親自出庭應訊。(美聯社)