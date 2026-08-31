亞馬遜涉操控廣告費用牟利數百億 FTC和20多州提告

聯邦貿易委員會與全美20多州提起訴訟，指控電商龍頭亞馬遜操縱廣告價格。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FTC聯同20多州提告亞馬遜，指其自2018年起操控廣告競價與最低價格，七年間牟利數百億元並讓商家多付逾200億元。

聯邦貿易委員會(FTC) 官員稱，該委員會與全美20多州31日提起訴訟，指控電商龍頭亞馬遜 (Amazon.com)操縱廣告價格，七年間從中牟利數百億元。

華爾街日報報導，這項在西雅圖聯邦法院提起的訴訟有20多州兩黨檢察長參與，指控亞馬遜悄然提高業者廣告最低價格，加以欺騙。

這將是FTC針對亞馬遜提起的第三起重大訴訟。去年另有兩起訴訟，包括亞馬遜被控誘騙用戶註冊Prime會員服務並對想退出者設置重重障礙，最終支付25億元和解；第二案亞馬遜被控非法壟斷，預訂明年開庭。

亞馬遜數位廣告平台規模為全球第三大，僅次於Alphabet旗下的谷歌 (Google)和Meta Platforms；2025年廣告收入達680億元。

在亞馬遜平台上廣告的業者因支付更高價格而損失逾200億元。各州可能尋求民事處罰追回部分損失，加入訴訟的州包括紐約州、加州和佛羅里達等州。

商家競相提供不同類型廣告以便在消費者搜尋商品時提高曝光度；FTC 指控亞馬遜 2018 年起改變競價策略，以業者不易察覺的方式提高廣告價格。

過去亞馬遜一直採用在矽谷流行的特殊競標方式設定廣告價格，以吸引更多業者競標並防止中標者支付過高價格，但是該公司近幾年卻為提高價格而有時悄悄介入競標，以高於次高的價格出價，最終提高業者支付的廣告價格。

FTC官員稱，亞馬遜主管在購物高峰期採用新策略，讓業者們認為廣告價格提高是因為激烈競爭。

亞馬遜常因干預競價而制定最後價格。FTC指控還包括亞馬遜的新策略，導致重要購物日的點擊付費廣告成本提高50%。

廣告買家對FTC的指控感到意外，但一些廣告業者表示，亞馬遜的規模與廣告成效仍無可匹敵，尤其對於專注於提高銷量的中小型賣家而言，更是如此。

司法部先前對谷歌提起反壟斷訴訟，指控廣告行為違法，聯邦法官2025年裁定谷歌壟斷，正評估司法部所提訴求。