川普擬收緊H-4工作許可 中國籍H-1B配偶恐受最大衝擊

DHS/USCIS在聯邦監管議程中列出的長期行動提案中，包括擬取消部分H-4申請工作許可的資格。(Reginfo.gov截圖)

根據國土安全部(DHS)/移民 局(USCIS)在聯邦監管議程中列出的長期行動提案，DHS正考慮推翻歐巴馬政府於2015年推出的H-4工作許可(Employment Authorization Document，EAD)政策。當初推出這項措施，主要是因應印度、中國等就業移民排期嚴重積壓，希望讓部分H-1B持有者的配偶在等待職業移民綠卡 期間，可以合法工作、減輕家庭經濟壓力。一旦此政策落實，印度及中國籍H-1B家庭，恐將受到最大衝擊。

目前這項計畫仍處於聯邦規則制定的早期階段，DHS尚未正式公布擬議規則，相關細節仍不明，包括現有工作許可持有人是否會受到影響，以及最終可能有多少人失去工作資格。

H-1B是美國雇主聘用外籍專業人才的重要工作簽證，廣泛使用於科技、醫療、金融等產業。H-1B持有者的配偶及子女通常可取得H-4身分。

過去數十年，H-4配偶原則上不能在美國工作。2015年，歐巴馬政府公布新規，允許符合條件的H-4配偶申請工作許可，主要適用於H-1B持有人已進入職業移民綠卡申請程序、但因移民簽證排期過長而必須長時間等待的家庭。

這項政策對來自印度及中國的H-1B家庭尤其重要。由於兩國職業移民申請人數眾多，部分申請人可能面臨多年綠卡排期等待。H-4工作許可因此讓配偶能在等待期間工作、建立職涯並增加家庭收入。

若新政策最終實施，符合條件的H-4配偶未來可能無法再透過這項途徑取得工作許可。不過，在生效前，DHS仍須公布擬議規則、接受及審查公眾意見，之後才能決定是否發布最終規則；相關政策也可能面臨法律挑戰。

此次考慮收緊H-4工作許可，是川普 政府重新調整合法移民政策的一環。政府近來也針對H-1B制度提出多項改革，包括調整H-1B抽籤制度、提高部分申請費用，以及加強對雇主及第三方派遣工作的審查。

儘管H-4的EAD還未被取消，但近年行政行政流程的變更確實增加持EAD者的維權成本，包括送出續簽後原有的自動延長(Auto-Extension)工作期規定有所收緊，建議儘早(最早可在過期前 180 天)提出續簽。

此外，H-4 與 H-1B 捆綁審理的規範也有所變動，可能導致H-4的EAD審查時間拉長。